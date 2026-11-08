A Nigéria faz história e Marrocos envia um recado forte antes da Copa do Mundo de 2030

Marrocos seguiu testando sua capacidade de organização e sua infraestrutura esportiva e logística ao sediar a Copa do Mundo Feminina Sub-17, cuja competição foi encerrada na capital Rabat com a Nigéria conquistando o título pela primeira vez em sua história, após vencer o Japão por 2 a 1, em um torneio que representou mais uma etapa dentro dos preparativos do reino para sediar a Copa do Mundo de 2030, em parceria com Espanha e Portugal.

O jornal espanhol "Sport" afirmou que a importância do torneio não se limitou à competição esportiva, mas também proporcionou a Marrocos uma oportunidade adicional de testar suas instalações, seus mecanismos de organização, a gestão de delegações e as operações logísticas, no âmbito do plano de preparação para sediar o evento futebolístico mundial em 2030, especialmente porque o reino obteve o direito de organizar cinco edições consecutivas do torneio no período de 2025 a 2029.

A partida final, realizada no sábado em Rabat, teve a superioridade da seleção nigeriana com dois gols marcados por Owowo Bashiru aos 39 minutos e Oluwabobe Omejiako aos 47 minutos, antes de Fuki Ito diminuir a diferença para o Japão aos 80 minutos, sem conseguir alcançar o empate.

Omejiako, autora do segundo gol, recebeu o prêmio de melhor jogadora do torneio, enquanto a seleção nigeriana entrou para a história como a primeira seleção africana a conquistar uma Copa do Mundo Feminina em qualquer nível.

Próximas partidas MAR Africa Cup of Nations Qualification 15:00 NER

Participaram do torneio 24 países, que teve 52 partidas, concedendo a Marrocos uma nova experiência organizacional, por ser o primeiro país africano a sediar a Copa do Mundo Feminina Sub-17, dentro do plano da Federação Internacional de Futebol de realizar o torneio anualmente no reino até 2029.

Complexo Mohammed VI no coração da experiência organizacional

Marrocos adotou um modelo organizacional baseado na concentração das partidas, instalações e serviços no Complexo Mohammed VI de Futebol, próximo a Rabat, que conta com campos de treino, instalações de hospedagem, serviços médicos e espaços destinados à preparação das equipes, o que ajudou a reduzir os deslocamentos das seleções e a facilitar a gestão dos aspectos logísticos do torneio.

Estava previsto que a partida final fosse realizada no Estádio Príncipe Moulay Hassan, antes de a Federação Internacional de Futebol anunciar, em 28 de outubro, sua transferência para o Complexo Mohammed VI, a fim de manter a fase final da competição em um único local.

Esse modelo reflete a orientação de Marrocos no sentido de aproveitar suas instalações esportivas para sediar torneios internacionais, por meio da oferta de estruturas integradas que reúnem hospedagem, treinamento e serviços médicos e organizacionais, o que reforça sua capacidade de receber seleções e delegações esportivas.

Investimentos em infraestrutura apoiam as ambições de 2030

Os preparativos marroquinos se baseiam em investimentos que começaram anos antes de o reino obter a honra de sediar a Copa do Mundo de 2030, e o Complexo Mohammed VI de Futebol, inaugurado em dezembro de 2019, está à frente desses projetos, já que se estende por uma área de aproximadamente 29 hectares, com um custo de construção de cerca de 90 milhões de dólares.

O sistema esportivo marroquino conta com uma rede de estádios, centros de treinamento, hotéis e instalações médicas e acadêmicas, no âmbito de uma estratégia que visa desenvolver o futebol e reforçar a capacidade do país de receber equipes, clubes e torneios internacionais.

Esses investimentos coincidem com a evolução dos resultados esportivos das seleções marroquinas, depois que a seleção principal chegou às semifinais da Copa do Mundo de 2022 no Catar, tornando-se a primeira seleção africana a alcançar esse feito, além da conquista do título da Copa do Mundo Sub-20 pela seleção de jovens em 2025.

Cinco edições consecutivas como preparação para o maior teste

A realização, por Marrocos, de cinco edições consecutivas da Copa do Mundo Feminina Sub-17, no período de 2025 a 2029, ganha uma importância que vai além da organização de um torneio anual, pois oferece ao reino a oportunidade recorrente de avaliar suas capacidades e aprimorar os procedimentos de hospedagem, transporte, segurança, recepção de delegações, coordenação de instalações e gestão das partidas.

Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol, elogiou em diversas ocasiões a capacidade de Marrocos de organizar grandes eventos esportivos, além de ter parabenizado a Nigéria por sua conquista histórica e de ter expressado seu reconhecimento ao país anfitrião após a partida final.

A organização da Copa do Mundo de 2030 representa um desafio muito maior, tendo em vista o volume de torcedores, seleções e estádios, além das complexidades do deslocamento entre os três países anfitriões, mas Marrocos segue aproveitando os torneios internacionais, especialmente as competições das categorias de base, para adquirir experiência e testar a prontidão de suas instalações e seus mecanismos de trabalho.

Assim, a conquista do título pela Nigéria não foi o único ponto de destaque no encerramento do torneio, pois Marrocos também saiu com novos ganhos organizacionais, que reforçam seus esforços para preparar sua infraestrutura e aprimorar sua experiência antes de sediar o Mundial de 2030.