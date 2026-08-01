A negociação por Álvarez entra no túnel escuro entre Barcelona e Atlético de Madrid

A negociação pela transferência de Julián Álvarez para o Barcelona entrou em terreno desconhecido, com a chegada do dia 1º de agosto sem que houvesse um acordo, depois de o clube catalão trabalhar para fechar o negócio antes do início do mês, o que levanta dúvidas sobre o destino da proposta que representava a maior aposta ofensiva da equipe para o verão.

De acordo com o jornal espanhol Sport, o Barcelona nunca estabeleceu um prazo final oficial para sua proposta por Julián Álvarez, mas o clube sempre trabalhou com base em fechar a operação antes do início de agosto. Com esse prazo não oficial ultrapassado sem acordo, a principal questão continua sendo se a proposta catalã foi retirada ou se ainda está de pé, deixando no ar o negócio que parecia ser a maior aposta ofensiva do verão.

Prazo final incerto

O Barcelona nunca estabeleceu, de forma escrita ou pública, um prazo final determinado para o negócio, mas havia um planejamento interno, já que a direção esportiva queria fechar a operação antes de agosto para evitar que a novela se estendesse por todo o período de preparação para a temporada e para permitir a possibilidade de redirecionar o orçamento caso essa tentativa fosse encerrada.

Com o mês já iniciado e sem a resposta esperada, permanece a incerteza sobre se a proposta continua na mesa ou se o clube considera que sua validade se esgotou.

Todos os indícios confirmam que a margem de manobra nas negociações ficou mais estreita, ainda que o clube não tenha anunciado oficialmente o fechamento da porta para o negócio.

Posição do jogador

O atacante definiu sua posição na fase decisiva das negociações, depois de tomar a iniciativa de dar um passo, já que Julián Álvarez deu o sinal que foi interpretado no Barcelona como prova de que a operação poderia se concretizar e de que havia disposição em ouvir o projeto do clube catalão.

Essa disposição manteve viva a esperança dentro dos escritórios do clube por semanas e reforçou a ideia de que o acordo estava mais próximo do que os números refletiam.

Mas a posição do jogador, sozinha, não é suficiente quando a distância econômica e temporal ainda é grande entre os dois clubes, e quando o clube vendedor não acompanha esse passo.

A firmeza do Atlético de Madrid

A firmeza do Atlético de Madrid aumentou a dificuldade da situação diante do prazo que o Barcelona havia estabelecido para si mesmo, já que o clube madrilenho não ofereceu qualquer facilidade em momento algum, não reduziu suas exigências nem se mostrou disposto a acelerar a saída de um jogador que considera prejudicial aos seus interesses nesta etapa do mercado de transferências.

O Atlético de Madrid se manteve firme em sua posição, ciente de que o jogador representa um de seus elementos mais importantes e de que permitir sua saída em uma fase avançada do verão obrigaria o clube a buscar um substituto de nível garantido, em meio à escassez de tempo.

Esse cabo de guerra, que dura há semanas, impôs seu ritmo a todo o percurso do negócio.