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Mikel ArtetaGetty Images

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A negociação mais importante se aproxima: Arteta presta um favor histórico ao Barcelona com sinal direto

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Grande disputa pelo jogador argentino

O futuro de Julián Álvarez (26 anos), craque do Atlético de Madrid, segue incerto, diante do desejo do jogador de deixar o clube e do interesse de mais de uma equipe em contratá-lo neste verão.

O atacante argentino é o principal alvo do Barcelonapara reforçar seu elenco, mas o Atlético de Madrid recusa sua transferência para o clube catalão e prefere que ele vá para uma equipe fora do país.

Nesse contexto, o Arsenal era um dos clubes cotados para contratar Julián, mas as recentes declarações do técnico Mikel Arteta reduziram essa possibilidade.

Os relatos que ligavam Julián ao Arsenal indicavam que o clube pretendia incluir Viktor Gyökeres no negócio, e o jogador sueco seria usado como carta de pressão para reduzir o valor da transferência do "Aranha".

 No entanto, quando questionado sobre o interesse do clube em contratar o jogador argentino, Arteta respondeu: "Não vou falar sobre um jogador que não é do nosso time. Estou muito feliz com o elenco que tenho. É óbvio que queremos melhorá-lo, e o clube está trabalhando nisso".

 Arteta afirmou, em seguida, que Gyökeres permanecerá sob seu comando, e o jornal "Mundo Deportivo" disse que essa declaração é um forte indício de que o Arsenal recuou um passo na disputa pela contratação de Álvarez.

E, depois de Gyökeres passar a integrar os planos do Arsenal, parece que o clube desistiu da corrida pela contratação de Julián Álvarez.

 O argentino ainda desfruta de suas férias à espera de notícias sobre seu futuro, e o Barcelona continua a considerá-lo prioridade máxima, mas o clube catalão está satisfeito com os atuais reforços do setor ofensivo, representados por Anthony Gordon, Adeyemi e Bicho, e não dará nenhum passo precipitado para contratar o atacante.

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