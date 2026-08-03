O futuro de Julián Álvarez (26 anos), craque do Atlético de Madrid, segue incerto, diante do desejo do jogador de deixar o clube e do interesse de mais de uma equipe em contratá-lo neste verão.

O atacante argentino é o principal alvo do Barcelonapara reforçar seu elenco, mas o Atlético de Madrid recusa sua transferência para o clube catalão e prefere que ele vá para uma equipe fora do país.

Nesse contexto, o Arsenal era um dos clubes cotados para contratar Julián, mas as recentes declarações do técnico Mikel Arteta reduziram essa possibilidade.

Os relatos que ligavam Julián ao Arsenal indicavam que o clube pretendia incluir Viktor Gyökeres no negócio, e o jogador sueco seria usado como carta de pressão para reduzir o valor da transferência do "Aranha".

No entanto, quando questionado sobre o interesse do clube em contratar o jogador argentino, Arteta respondeu: "Não vou falar sobre um jogador que não é do nosso time. Estou muito feliz com o elenco que tenho. É óbvio que queremos melhorá-lo, e o clube está trabalhando nisso".

Arteta afirmou, em seguida, que Gyökeres permanecerá sob seu comando, e o jornal "Mundo Deportivo" disse que essa declaração é um forte indício de que o Arsenal recuou um passo na disputa pela contratação de Álvarez.

E, depois de Gyökeres passar a integrar os planos do Arsenal, parece que o clube desistiu da corrida pela contratação de Julián Álvarez.

O argentino ainda desfruta de suas férias à espera de notícias sobre seu futuro, e o Barcelona continua a considerá-lo prioridade máxima, mas o clube catalão está satisfeito com os atuais reforços do setor ofensivo, representados por Anthony Gordon, Adeyemi e Bicho, e não dará nenhum passo precipitado para contratar o atacante.