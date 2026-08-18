O Barcelona fechou a contratação de Rodri, meio-campista do Manchester City, durante a atual janela de transferências de verão.

Rodri passou pelos exames médicos no Barcelona na manhã desta terça-feira.

O programa espanhol "El Chiringuito" divulgou um vídeo da chegada de Rodri à sede do Barcelona, na tarde de terça-feira, para assinar os contratos de sua transferência para o "Spotify Camp Nou".





Na mesma linha, o jornal "Sport" escreveu em sua conta na rede "X": "Rodri está agora nos escritórios da Spotify no estádio Camp Nou para assinar o contrato!.. A estrela do meio-campo chegou há poucos minutos".

O jornal espanhol acrescentou: "A data da apresentação oficial de Rodri ainda não foi definida, mas o clube trabalha para anunciar o negócio hoje".

Reportagens espanholas já haviam mencionado que Barcelona e Manchester City chegaram a um acordo, no último domingo, a respeito do negócio envolvendo Rodri, no qual o Barça pagará 60 milhões de euros fixos, além de 11 milhões de euros em variáveis ligadas aos títulos que ele conquistar com a equipe.

