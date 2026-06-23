A negociação dos sonhos vai por água abaixo... O Real Madrid levanta a bandeira branca

Parece que o caso da transferência de Julián Álvarez para o Real Madrid foi encerrado definitivamente nos escritórios de Valdebebas, e só será reaberto se houver uma reviravolta radical e inesperada nos acontecimentos — um cenário que a maioria dos dirigentes do clube real descarta.

O Real Madrid mantém sua posição após a oferta gigantesca que apresentou no dia 9 de julho passado, no valor de 150 milhões de euros, para contratar o atacante argentino. No entanto, o Atlético de Madrid rejeitou a oferta de forma categórica; além disso, algumas reações nos bastidores do outro clube madrilenho assumiram um tom sarcástico em relação ao rival tradicional, o que se refletiu em publicações nas contas dos Rojiblancos nas redes sociais.

Apesar das declarações contundentes feitas por Julián Álvarez após a vitória da seleção argentina sobre a Áustria, quando ele anunciou claramente seu desejo de deixar o Atlético de Madrid, isso não levou o Real Madrid a mudar seus planos ou reconsiderar sua posição, segundo informou o jornal espanhol “Marca”.

O clube real valoriza enormemente o potencial do jogador argentino, o que se refletiu na enorme oferta financeira apresentada, considerada uma das maiores da história do Real Madrid. Além disso, a iniciativa surgiu em resposta ao desejo do presidente do clube, Florentino Pérez, de reforçar o time com um atacante de alto nível durante a temporada atual. No entanto, a diretoria do clube não pretende entrar em uma guerra de lances nem apresentar ofertas adicionais para fechar o negócio.

Por outro lado, o valor da oferta apresentada pelo Real Madrid foi muito superior às demais propostas em jogo. O Barcelona, que é um dos principais interessados em contratar Álvarez, ofereceu apenas cerca de 100 milhões de euros, ou seja, cerca de 50 milhões de euros a menos do que a oferta do clube madrilenho. Além disso, a complexa situação econômica pela qual o clube catalão está passando dificulta um aumento significativo no valor de sua oferta.

Apesar disso, a recusa do Atlético de Madrid à oferta do Real Madrid praticamente encerrou as chances de transferência do jogador para o Santiago Bernabéu. Mesmo após as recentes mudanças na propriedade do clube, a venda de um dos principais astros do time para o rival histórico continua sendo uma medida extremamente delicada, especialmente diante da ampla oposição da torcida a tal decisão.

No momento, o Real Madrid se limita a acompanhar os desdobramentos do caso à distância, enquanto se desenrolam os capítulos de uma das histórias mais emocionantes do mercado de transferências deste verão. Além do Barcelona, outros clubes continuam observando a situação de perto, com destaque para o Arsenal e o Paris Saint-Germain, que estudam a possibilidade de agir para contratar o atacante argentino.

É evidente que a oferta apresentada pelo Real Madrid estabeleceu um teto extremamente alto para o valor de mercado do jogador, o que fará com que qualquer clube interessado em contratá-lo seja obrigado a apresentar justificativas financeiras e esportivas sólidas caso queira convencer o Atlético de Madrid a aceitar um valor inferior a esse.

Embora todos os indícios atuais afastem Álvarez do Real Madrid, existe uma possibilidade extremamente remota que poderia reabrir as portas para a negociação. Esse cenário consistiria no fracasso de todos os clubes interessados em apresentar uma oferta que se aproxime do valor da proposta do Real Madrid, de 150 milhões de euros, o que poderia levar o Atlético de Madrid a reconsiderar sua posição.

Essa possibilidade pode parecer mais ficção do que realidade, mas continua sendo uma possibilidade no mundo do futebol, onde cenários impossíveis muitas vezes se tornam realidade durante a janela de transferências.