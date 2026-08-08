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Saudi Arabia v United States - Gold Cup 2025Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

A negociação de Al-Oqaidi incendeia o mercado: Al-Fateh surpreende o Al-Nassr com duas reviravoltas inesperadas

Mercado da bola
Al-Nassr x Al Fateh
Al-Nassr
Al Fateh
Campeonato Saudita
N. Alaqidi
Arábia Saudita

O goleiro saudita deixará o Al-Alami?

O Al-Fateh decidiu aplicar dois golpes no rival Al-Nassr, em meio às negociações que envolvem os dois clubes a respeito da transferência do goleiro internacional Nawaf Al-Aqidi, durante a atual janela de transferências de verão.

Relatos da imprensa haviam confirmado a concordância do Al-Nassr em vender seu goleiro Nawaf Al-Aqidi ao Al-Fateh no atual mercado de verão, em troca de uma quantia financeira, além da contratação do goleiro saudita Abdulhadi Al-Alwan e do lateral-direito Saeed Baatiyah.

Contudo, o jornal saudita "Al-Jazirah" confirmou, nesta quarta-feira, que as negociações desaceleraram consideravelmente nas últimas horas, o que provocou a irritação do Al-Fateh.

O jornal esclareceu, por meio de sua conta oficial no "X", que o Al-Fateh está pensando em recuar na contratação de Al-Aqidi, buscando contratar um novo goleiro estrangeiro antes do fechamento da atual janela de transferências de verão.

O recuo do Al-Fateh na contratação de Al-Aqidi representaria um golpe forte para o Al-Nassr, sobretudo porque este recusou renovar o contrato do goleiro saudita, que termina ao fim da próxima temporada, o que lhe dá a chance de sair de graça daqui a um ano.

Campeonato Saudita
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ALN
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O Al-Fateh não parou por aí, pois também está pensando em concordar com a venda de seu lateral-direito Saeed Baatiyah ao Al-Qadsiah, em vez de incluí-lo no negócio de Al-Aqidi, caso se defina pela não concretização da operação.

Esse passo representaria mais um golpe para o Al-Nassr, que busca contratar um novo lateral-direito durante a atual janela de transferências de verão.

Espera-se que as próximas horas tragam mais clareza sobre o destino do negócio de Al-Aqidi, sobretudo porque o goleiro saudita procura obter mais minutos de jogo na próxima temporada.

Al-Aqidi (26 anos) é considerado uma das prata da casa do Al-Nassr, tendo sido promovido ao time principal em 2019, mas não conseguiu garantir uma vaga de titular, saindo por empréstimo para o Al-Taee em 2022 e, depois, para o Al-Fateh em 2025.

Apesar de ter começado a última temporada como titular na defesa do gol do Al-Nassr, ele acabou voltando ao banco de reservas por causa de alguns erros que cometeu no meio da temporada, sobretudo nos confrontos contra o Al-Qadsiah e o Al-Hilal pela Roshn League.

O jovem goleiro também perdeu sua vaga de titular na seleção saudita, após os erros que cometeu no confronto contra a seleção do Egito em amistoso, em março passado, ficando o veterano Mohammed Al-Owais responsável por defender o gol da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026 em seu lugar.

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