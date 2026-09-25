O Paris Saint-Germain procurava um novo atacante para compensar a saída de Gonçalo Ramos, mas esteve perto de outra opção antes de fechar a contratação de Ferran Torres. E, enquanto o espanhol provou rapidamente ser uma contratação bem-sucedida, Charles De Ketelaere revelou que o clube parisiense chegou de fato a negociar sua contratação junto à Atalanta.

O Paris Saint-Germain havia permitido que Ramos deixasse o clube rumo ao Milan neste verão por 74 milhões de euros, depois que seu papel dentro do time diminuiu e passou a se limitar, na maioria das vezes, a entrar como reserva, fazendo com que o clube francês iniciasse a busca por um novo atacante.

No fim, a escolha recaiu sobre Ferran Torres, que chegou do Barcelona e teve um início extremamente forte, após marcar 4 gols em 5 partidas no Campeonato Francês.









Mas, antes de a contratação ser concretizada, De Ketelaere, atacante da Atalanta, esteve entre as opções colocadas sobre a mesa do Paris Saint-Germain, algo confirmado pelo próprio jogador belga em declarações ao jornal "La Dernière Heure", reproduzidas pelo site francês "Foot Mercato".

De Ketelaere disse: "Havia equipes interessadas, mas, quando você olha para os valores das transferências no mercado atual, nem sempre é fácil sair. Sei que a Atalanta pediu uma quantia elevada, e acredito que estava na faixa dos 50 milhões de euros".

E o atacante belga de 25 anos acrescentou: "Na Premier League, há várias equipes capazes de pagar essa quantia, mas isso não aconteceu. Conversei com o Paris Saint-Germain, mas no fim eles escolheram Ferran Torres".

Ele encerrou suas declarações reafirmando sua satisfação em continuar na Atalanta, dizendo: "Estou feliz aqui. Sei o quanto é importante ser um jogador titular desde o meu tempo no Milan. Gostaria de disputar títulos um dia, e tenho essa ambição, mas estou com 25 anos e ainda tenho tempo pela frente".