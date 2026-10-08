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Georgios Donis Herve Renard Saudi ArabiaGetty
Ahmed Mansy
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A negação da demissão não basta: Dônis vai beber do mesmo cálice de Renard na seleção da Arábia Saudita?

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Uma etapa decisiva na trajetória da Saudita

Um clima de polêmica continua dominando o cenário do futebol saudita, especialmente após as notícias que cercaram o grego Georgios Donis, técnico da seleção principal, nas últimas horas.

Relatos da imprensa haviam confirmado que a Federação Saudita de Futebol decidiu demitir Donis do cargo, contratando o espanhol Roberto Martínez, ex-técnico da seleção de Portugal, para comandar a Arábia Saudita na Copa da Ásia de 2027.

Esses relatos provocaram a ira da torcida saudita, que expressou sua rejeição à ideia de demitir o treinador grego do cargo, exigindo sua permanência por mais um período, especialmente após a conquista da Copa do Golfo "Khaleeji 27".

Por sua vez, a Federação Saudita de Futebol divulgou um comunicado, nesta quinta-feira, por meio do qual anunciou a permanência de Donis no cargo no próximo período, negando todas as notícias que circulam sobre a possibilidade de sua demissão.

Entretanto, esse comunicado não é prova definitiva da permanência do treinador grego, especialmente considerando o que aconteceu com o francês Hervé Renard, ex-técnico da seleção saudita, antes de sua demissão do cargo em abril passado.

Em 1º de abril passado, e apenas duas semanas antes da demissão de Renard, a Federação Saudita de Futebol negou a existência de qualquer intenção de afastar o treinador francês antes da fase final da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O curioso é que esta foi a segunda vez que a Federação Saudita de Futebol negou a demissão de Renard, depois de ter repetido isso antes do amistoso contra a Sérvia em Belgrado, que terminou com a derrota da Arábia Saudita por 2 a 1, em março passado.

Apesar de ter negado a demissão de Renard duas vezes, o treinador francês de fato deixou o comando da seleção saudita, e Donis assumiu a responsabilidade em seu lugar.

O treinador grego teme deixar a Arábia Saudita da mesma forma como chegou, ou seja, ser demitido após a emissão de uma negativa oficial por parte da Federação Saudita de Futebol.

Vale lembrar que Donis fracassou em levar a seleção saudita a passar da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, antes de conduzi-la à conquista do título do Khaleeji 27, o primeiro título de sua história em 23 anos.

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