A NEC vende Önal ao exterior por um valor na casa dos milhões

Başar Önal está prestes a deixar o NEC. O clube de Nijmegen está, de fato, perto de chegar a um acordo com o Lille OSC sobre a transferência do ponta, segundo informa o jornalista Mounir Boualin com base em fontes francesas. O negócio envolveria, segundo informações, um valor de dez milhões de euros.

O Lille espera poder apresentar em breve o jogador de 22 anos. Önal também chamou recentemente a atenção da Fiorentina, mas agora parece ter optado definitivamente por uma aventura na Ligue 1. As negociações já estão em estágio avançado.

Önal foi um dos destaques do NEC na última temporada, com nove gols e outras nove assistências. Em parte graças a isso, o time de Nijmegen terminou em terceiro lugar na Vriendenloterij Eredivisie e conquistou uma vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões.

O ponta já não compareceu ao treino do NEC na segunda-feira. Caso o exame médico não apresente problemas, Önal assinará contrato por várias temporadas com o clube francês.

Segundo informações, o NEC receberá dez milhões de euros pelo talentoso ponta. O recorde de transferência pertence a Robin Roefs, que foi vendido no ano passado ao Sunderland por 10,5 milhões de euros.

Önal tem contrato com o NEC válido por mais duas temporadas. No Transfermarkt, seu valor de mercado é estimado em sete milhões de euros.

O atacante, que está de saída, foi contratado há dois anos do De Graafschap por um milhão de euros. O clube da Keuken Kampioen Divisie participará da transferência milionária por meio de uma porcentagem sobre a revenda. No Lille, ele se encontrará com Calvin Verdonk, que chegou do NEC em 2025 por três milhões de euros.