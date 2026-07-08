A NEC recebe quantia recorde pela venda de Basar Önal: o craque rende milhões a mais do que o previsto

O NEC e o Lille OSC chegaram a um acordo definitivo sobre a transferência de Basar Önal, segundo informa Fabrizio Romano. O especialista em mercado de transferências afirma que o clube de Nijmegen pode arrecadar nada menos que 14,5 milhões de euros: 12,5 milhões fixos e mais 2 milhões em bônus.

A transferência de Önal (22) já estava no ar há algum tempo. O jogador, que integra a seleção juvenil da Turquia, já não estava presente na quarta-feira, quando o NEC perdeu por 2 a 3 em Weurt contra o MSV Duisburg, em partida amistosa.

A mídia holandesa estimava um valor de transferência entre 9,5 e 10 milhões de euros, o que não chegaria a quebrar o recorde de transferência de saída de Robin Roefs para o Sunderland (10,5).

No entanto, segundo Romano, o valor é milhões a mais do que se imaginava. Com 12,5 milhões, o recorde de Roefs já foi superado, e o valor pode ainda subir para 14,5 milhões.

No De Graafschap, o tesoureiro também vai dormir tranquilo. Os “Superboeren” negociaram, na venda do jogador em 2024, uma participação de 10% sobre futuras transferências. O jogador de Doetinchem vai, assim, render ao “seu” clube mais de um milhão de euros, além do valor inicial da transferência de um milhão de euros.

São tempos sem precedentes para o NEC, que nos últimos anos vem obtendo cada vez mais receitas com transferências. No inverno passado, por exemplo, Kento Shiogai foi para o VfL Wolfsburg por 9,5 milhões de euros.

É bem provável que Önal não mantenha por muito tempo o recorde de transferência do NEC. Isso tem tudo a ver com a iminente transferência de grande valor do craque Kodai Sano.

O japonês está decidido a se transferir para o TSG Hoffenheim, que apresentou na semana passada uma oferta de 15+2 milhões de euros. Espera-se que o valor da transferência acabe sendo um pouco maior.

Além de Önal, o Lille quer contratar mais um jogador de destaque da Eredivisie. O técnico Davide Ancelotti gostaria de contar com Gjivai Zechiël, mas, até o momento, o Feyenoord não aceitou nenhuma das ofertas do Lille.