A NASA faz uma promessa extraterrestre caso os Estados Unidos realizem o sonho da Copa do Mundo

Em uma iniciativa motivacional única, o presidente da agência espacial americana “NASA”, Jared Isaacman, fez uma promessa excepcional de enviar uma bola de futebol à superfície da Lua, caso a seleção americana consiga realizar o milagre e conquistar o título da Copa do Mundo de 2026.

Isaacman dirigiu uma mensagem motivadora à seleção de seu país na terça-feira, dizendo: “Vão em frente, rapazes... Conquistem isso!”, afirmando que a agência está pronta para comemorar essa conquista histórica de uma forma espacial sem precedentes, segundo reportagem do jornal francês “L’Équipe”.

Isso ocorre em um momento em que os Estados Unidos se preparam para sediar o torneio mundial em parceria com o México e o Canadá; a NASA já havia enviado uma bola homologada pela FIFA à Estação Espacial Internacional como forma de apoio ao campeonato.

O presidente da agência explicou, durante um evento oficial realizado na terça-feira, que, caso os Estados Unidos conquistem o título, a “NASA” levará a comemoração muito além; a bola será enviada à Lua por meio de um veículo robótico destinado ao transporte de equipamentos e aparelhos científicos, como parte do ambicioso plano americano de construir uma base sustentável na superfície lunar nos próximos anos.

Por sua vez, Carlos Garcia Galán, responsável pelo projeto da base lunar na “NASA”, confirmou a viabilidade técnica dessa promessa, afirmando: “A bola é extremamente leve, e acredito que conseguiremos lidar com seu tamanho e acomodá-la dentro da nave; portanto, tudo agora depende do que os jogadores da seleção nacional vão apresentar em campo”. Ele concluiu seu discurso dirigindo-se aos jogadores com um sorriso: “Bem... boa sorte a vocês!”.

Vale lembrar que os Estados Unidos conseguiram passar da fase de grupos e agora aguardam o confronto contra a Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final.