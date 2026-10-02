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Ahmed Mansy
Traduzido por

A muralha do Al-Hilal apoia a seleção da Arábia Saudita no confronto decisivo contra o Catar

Arábia Saudita x Catar
Arábia Saudita
Catar
Gulf Cup
H. Al Tambakti
Arábia Saudita
Catar

A Arábia Saudita recebe novo reforço

A seleção da Arábia Saudita recebeu um novo reforço antes de disputar a aguardada partida contra o Catar, na Copa do Golfo Arábico "Golfo 27".

A seleção saudita enfrenta o Catar amanhã, sábado, no Estádio Al-Inma, em Jidá, nas semifinais do torneio do Golfo.

A seleção saudita anunciou que Hassan Tambakti, zagueiro do Al-Hilal, está pronto para participar da partida, depois de ter tomado parte nos treinos coletivos realizados pela seleção da Arábia Saudita nesta sexta-feira.

Tambakti havia desfalcado a seleção saudita durante a vitória sobre o Iraque por 2 a 0, na última terça-feira, no Estádio Al-Inma, em Jidá, na terceira rodada da fase de grupos do torneio do Golfo.

O retorno do experiente zagueiro representará um forte reforço, sobretudo diante das lesões que a seleção saudita vem sofrendo recentemente, como as do goleiro Nawaf Al-Aqidi, do zagueiro Hassan Kadesh, do lateral Zakaria Hawsawi e do meio-campista Alaa Al-Haji.

A seleção da Arábia Saudita busca manter o bom desempenho na "Golfo 27", após conquistar aproveitamento perfeito na fase de grupos, com 3 vitórias sobre Kuwait, Omã e Iraque, sem que suas redes tenham sido balançadas até o momento.

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