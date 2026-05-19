A mudança de treinador teve grande impacto no jogador que ainda era titular do Manchester United nesta temporada

Altay Bayindir vai deixar o Manchester United neste verão, segundo informou Fabrizio Romano na manhã desta terça-feira. O goleiro tem despertado interesse na Turquia.
No inverno da temporada 2022/23, Bayindir foi contratado do Fenerbahçe por cinco milhões de euros. Na época, ele foi contratado como segundo goleiro, atrás de André Onana.
O goleiro de 28 anos acabou disputando 17 partidas pelo Manchester United. Sua última partida foi em setembro de 2025, após ter sido titular nas seis primeiras partidas da temporada.
O Besiktas está interessado no jogador da seleção turca, mas o técnico Sergen Yalcin foi demitido na segunda-feira, então o clube ainda não pode avançar concretamente. O novo técnico terá grande influência na decisão de contratar Bayindir.
No Manchester United, Senne Lammens está defendendo a baliza do clube desde sua chegada. Ele foi contratado do Royal Antwerp por apenas 20 milhões de euros.
Após esta temporada, André Onana também retornará após seu empréstimo ao Trabzonspor. O camaronês quer aproveitar ao máximo sua chance, mas o clube gostaria de vendê-lo.