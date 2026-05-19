Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Bart DHanis

Traduzido por

A mudança de treinador teve grande impacto no jogador que ainda era titular do Manchester United nesta temporada

Mercado da bola
Manchester United

Altay Bayindir vai deixar o Manchester United neste verão, segundo informou Fabrizio Romano na manhã desta terça-feira. O goleiro tem despertado interesse na Turquia.

No inverno da temporada 2022/23, Bayindir foi contratado do Fenerbahçe por cinco milhões de euros. Na época, ele foi contratado como segundo goleiro, atrás de André Onana.

O goleiro de 28 anos acabou disputando 17 partidas pelo Manchester United. Sua última partida foi em setembro de 2025, após ter sido titular nas seis primeiras partidas da temporada.

O Besiktas está interessado no jogador da seleção turca, mas o técnico Sergen Yalcin foi demitido na segunda-feira, então o clube ainda não pode avançar concretamente. O novo técnico terá grande influência na decisão de contratar Bayindir.

No Manchester United, Senne Lammens está defendendo a baliza do clube desde sua chegada. Ele foi contratado do Royal Antwerp por apenas 20 milhões de euros.

Premier League
Brighton crest
Brighton
BHA
Manchester United crest
Manchester United
MUN

Após esta temporada, André Onana também retornará após seu empréstimo ao Trabzonspor. O camaronês quer aproveitar ao máximo sua chance, mas o clube gostaria de vendê-lo.

Publicidade