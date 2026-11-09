A Federação Egípcia de Futebol lamentou a morte de Hamdy Hamdan, ex-treinador da equipe do Aswan e da seleção egípcia sub-20.

Hamdy Hamdan faleceu ontem, domingo, após sofrer uma crise cardíaca repentina, em meio a um clima de tristeza no Aswan, que o pranteou como um de seus filhos e um de seus símbolos esportivos.

A Federação Egípcia afirmou em comunicado oficial, nesta segunda-feira: "A Federação Egípcia de Futebol, presidida pelo engenheiro Hany Abo Rida, o conselho de administração, o secretário-geral e todos os funcionários lamentam, com profundo pesar e tristeza, o falecimento de Hamdy Hamdan, ex-treinador do Aswan e da seleção egípcia sub-20".

E prosseguiu: "A Federação apresenta suas mais sinceras condolências e solidariedade à família do falecido, rogando a Deus Todo-Poderoso que o acolha em Sua ampla misericórdia, lhe conceda o descanso em Seu vasto paraíso e inspire paciência e conforto aos seus familiares e entes queridos".

Por sua vez, o conselho de administração do Aswan, presidido pelo conselheiro doutor El Shafei Saleh, decidiu decretar luto por 3 dias, na segunda, terça e quarta-feira, em razão do falecimento de Hamdy Hamdan.