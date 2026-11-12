Compartilhar Siga GOAL no Google

Vinte anos depois do lance que abalou o mundo, Marco Materazzi, ex-astro da seleção italiana, voltou a falar sobre o episódio, mas desta vez não por orgulho ou raiva, e sim por gratidão e medo.

Publicidade

A morte do atacante espanhol Jesús de Miguel após uma colisão terrível em campo trouxe de volta à memória do ex-zagueiro italiano o momento mais perigoso de sua carreira, quando recebeu a famosa cabeçada de Zinedine Zidane na final da Copa do Mundo de 2006, e o fez dizer: graças a Deus não me machuquei.

Materazzi disse, em entrevista ao jornal "La Gazzetta dello Sport", publicada na quinta-feira: "A morte de Jesús de Miguel me fez agradecer a Deus por não ter me machucado", palavras curtas, mas que carregaram todo o peso da tragédia que ainda abala o futebol.

O atacante do Tenerife, De Miguel, morreu após colidir com o goleiro de Andorra, Jesús Owono, durante uma partida da segunda divisão espanhola no início deste mês. A colisão pareceu inicialmente comum, mas se transformou em poucas horas em uma tragédia, depois que a morte do jogador foi anunciada no dia seguinte.

Materazzi afirmou que o episódio da cabeçada, considerado um dos mais famosos da história da Copa do Mundo, ainda o atormenta após vinte anos, apesar de ter conquistado em seguida o título do Mundial com a Itália. Na final de 2006, Zidane, então capitão da seleção francesa, foi expulso após acertar Materazzi com a cabeça no peito, antes de a Itália vencer o título nos pênaltis.

Publicidade Publicidade

O ex-zagueiro da Inter de Milão acrescentou que o que aconteceu com De Miguel o fez perceber que o que ele viveu em 2006 poderia ter terminado de forma completamente diferente, pois a cabeçada que o mundo inteiro viu e que foi considerada um momento de raiva de Zidane poderia ter se transformado em uma tragédia humana, se o golpe tivesse sido em outro lugar, ou com força diferente.

Tópicos relacionados

Zidane, que agora se tornou treinador da seleção da França, havia dito no mês passado que não se orgulhava da cabeçada, mas que não se arrependia dela. Uma declaração que gerou ampla polêmica, porque reabriu uma velha ferida entre os dois craques.

Materazzi revelou um novo aspecto de sua relação com Zidane, ao falar de um encontro entre os dois antes de uma das partidas em 2010.

Publicidade

O ex-jogador italiano disse: "Quando ele me viu, hesitou um pouco, chegou até a se virar para voltar, mas eu me aproximei dele e o cumprimentei dizendo: estou feliz por nos encontrarmos aqui, onde ninguém nos vê. E ele me respondeu: não se preocupe, essas coisas acontecem, está tudo no passado".

Mas Materazzi lamentou que Zidane tenha negado posteriormente que o encontro tenha ocorrido como ele o descreveu, dizendo que pensou que Materazzi fosse um dos fãs. E disse: "É lamentável que ele tenha negado tudo depois".

Publicidade

As declarações de Materazzi chegam em um momento delicado, já que a seleção da França comandada por Zidane joga contra a Itália pela Liga das Nações da Europa ainda na quinta-feira. Um confronto que trará de volta à mente a final de 2006, e que fará as torcidas lembrarem que o futebol não é apenas vitórias e títulos, mas momentos humanos que podem mudar a vida dos jogadores para sempre.

E hoje, após a morte de De Miguel, Materazzi olha para aquela cabeçada com outros olhos; ela não é mais apenas uma lembrança esportiva, mas se tornou um lembrete de que a vida dos jogadores é frágil, e que um único momento de raiva em campo pode se transformar em uma catástrofe irreparável.