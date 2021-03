A missão de Lionel Messi: "Assassinar todos os goleiros", brinca companheiro de Argentina

Goleiro do Chelsea revela 'momentos difíceis' enfrentando o craque do Barcelona, que não cansa de bater recordes e se aproxima da marca dos mil gols

Assim como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi fica cada vez mais perto da marca histórica de mil gols. E por mais que o tempo passe, a média do craque do Barcelona segue incrível. Willy Caballero, goleiro do Chelsea e companheiro do camisa 10 na seleção da Argentina, afirmou que seu compatriota sempre parece que está em uma missão quando entra em campo: "assassinar todos os goleiros" adversários.

Messi recentemente bateu o recorde de jogos pelo Barcelona. E ao longo de suas 768 aparições com a camisa Blaugrana, balançou as redes incríveis 663 vezes. Adicionando os tentos marcados pela Argentina, o camisa 10 já chega a 734 gols na carreira, o que sugere que ele pode atingir a marca dos mil antes de se aposentar.

Caballero conhece bem o seis vezes melhor do mundo - já jogou a seu lado na seleção e o enfrentou por muitos anos durante sua passagem por LaLiga - e contou um pouco sobre a mentalidade do ‘extraterrestre’ do futebol durante as partidas.

“Sofri jogando contra Messi. Ele sai para assassinar os goleiros. Os goleiros, os zagueiros, ele vai para matar. E matar significa marcar tantos gols quanto puder”, disse o arqueiro do Chelsea ao 90min.

Foto: Getty Images

“Ele não se importa se você o conhece, se você é argentino ou um amigo. Ele vai falar com você depois, cumprimentá-lo e tudo mais, mas nesses 90 minutos, está em uma missão de acertar você com gols”.

Messi é o maior artilheiro da história de LaLiga, com 467 gols em 511 partidas, e o segundo da história da Liga dos Campeões, com 120 tentos, atrás apenas de Cristiano Ronaldo, que está 14 à sua frente. E mesmo nesta temporada, em que o Barcelona passou por muitos altos e baixos, ele lidera o Campeonato Espanhol em gols (23) e assistências (8).

Ninguém sabe ao certo se Messi continuará no Barcelona ao final da temporada, mas onde estiver, seus gols certamente continuarão a “assassinar os goleiros” adversários.