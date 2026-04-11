A mídia italiana está unânime em relação a Donyell Malen após o hat-trick pelo AS Roma

Donyell Malen foi, mais uma vez, o grande destaque da AS Roma na noite de sexta-feira. Em casa, o holandês foi o principal responsável pela vitória por 3 a 0 sobre o Pisa, com um hat-trick. Após a partida, a mídia italiana não poupou elogios a ele.

A La Gazzetta dello Sport deu a Malen uma nota 8,5. “Malen está em excelente forma”, escreve o jornal. “Foi para ele uma noite que superou todas as expectativas.”

A Sky Italia atribuiu ao atacante até mesmo uma nota 9. “Donyell Malen carregou a Roma nas costas. Não há dúvidas sobre quem foi o MVP da partida, que, graças ao seu excelente desempenho, recebe uma nota 9 no boletim.”

A filial italiana do GOAL também elogia Malen. “Ele estava em grande forma, teve uma eficiência de 100% nos chutes e teve uma noite perfeita”, afirma o veículo, que atribui a Malen uma nota de 8,5.

O Corriere dello Sport dá a Malen uma nota 9. “Malen é simplesmente único”, pode-se ler, entre outras coisas. “Ele está causando um verdadeiro furor nas redes sociais com seu hat-trick. Memes e fotos intermináveis se sucedem em ritmo acelerado. Ele parece o Ronaldo brasileiro.”

Com seus três gols, Malen se juntou a uma lista ilustre. Ele é o quinto holandês a marcar um hat-trick na Série A, depois de Faas Wilkes, Wim Kieft, Marco van Basten e Teun Koopmeiners.

A Roma contratou Malen por empréstimo do Aston Villa no último inverno. Desde então, ele marcou dez gols em doze partidas da Série A. Com isso, ele ocupa atualmente o terceiro lugar na tabela de artilheiros da Itália.