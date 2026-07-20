A mídia internacional reage à conquista da Espanha na Copa do Mundo: “Boa noite aos malandros de Buenos Aires!”

Não só na Espanha, mas em todo o mundo, as pessoas parecem estar satisfeitas com o resultado da final da Copa do Mundo. Graças a um gol de Ferran Torres na prorrogação, a Espanha derrotou a Argentina por 1 a 0, o que está causando alegria na mídia internacional.

Os ingleses, que foram eliminados de forma dolorosa pela Argentina, não conseguem conter a alegria. “A Espanha vence a Copa do Mundo em um triunfo do futebol sobre as injustiças da Argentina”, afirma o The Telegraph. “Demorou um pouco, mas, graças a Deus, o esporte prevaleceu. A Espanha é campeã mundial e o futebol ficou melhor com isso. Messi e a Argentina não mereceram nada, pois não fizeram nada. Nada além de faltas, faltas e mais faltas. Foi um futebol feio, deprimente e anti-futebol. E teve o que merecia.”

“Graças aos deuses do futebol”, comemora o The Sun. “Graças a Ferran Torres e à Espanha. Graças e boa noite aos malandros de Buenos Aires. A Argentina finalmente teve que pagar pelo seu intento de transformar uma partida de futebol em uma briga de rua.”

“Espanha. Inevitavelmente a Espanha. Inevitavelmente a Espanha. Só a Espanha poderia vencer essa final, pois se a Argentina tivesse vencido, isso teria sido um insulto ao futebol”, reage o jornal italiano La Gazzetta dello Sport. “Um triunfo maravilhoso, apenas manchado pela decisão do adversário de não jogar. Espanha magnífica, Argentina feia.”

“A Argentina lutou, mas então a muralha desabou”, acrescenta o *Corriere della Sera*. “A vitória foi o ponto alto da partida, que foi aquecida pelo sol escaldante e pelas provocações dos argentinos. A Argentina perdeu a inspiração e a força após sua longa jornada até a final. A dança final de Messi se transformou em uma exibição lenta e sem ritmo.”

Da França, que foi eliminada sem chances pela Espanha nas semifinais, chegam os parabéns ao novo campeão mundial. “Os novos reis. A Espanha dominou uma seleção argentina que só conseguiu seu primeiro chute a gol aos 117 minutos. Dois anos após conquistar o Campeonato Europeu, a La Roja confirmou seu status de melhor time do mundo. A Espanha dominou uma partida decepcionante e desconexa contra uma seleção argentina quase irreconhecível e totalmente inofensiva”, afirma o L’Équipe.

O Le Parisien acredita que a Espanha está prestes a entrar em um período de domínio no futebol. “O mundo está aos seus pés. Esses espanhóis, que movimentam a bola com tanta habilidade que deixam seus adversários quase enlouquecidos, têm o troféu da Copa do Mundo nas mãos. A Espanha conquista novamente o título mundial 16 anos depois de 2010, o segundo da história.”