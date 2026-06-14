A mídia internacional não para de falar sobre Ismael Saibari após o confronto contra o Brasil na Copa do Mundo

Ismael Saibari marcou contra o Brasil com um belíssimo chute por cima do goleiro. A imprensa internacional está entusiasmada com o jogador do PSV após o confronto da Copa do Mundo, que terminou em 1 a 1.

O meio-campista está na mira do Bayern de Munique. O BILD destacou por que ele pode ser valioso para o Der Rekordmeister. “Com base nessas impressões, Saibari tem potencial para se tornar um jogador do Bayern, o que ele também provou no confronto direto, quando marcou um espetacular gol de empate na Liga dos Campeões em janeiro.”

O veículo de imprensa alemão também elogiou muito seu gol contra a seleção brasileira. “Ele passou a bola com elegância por cima de Alisson Becker, no gol vazio. Mas o alvo do Bayern desferiu um duro golpe no Brasil.” Além disso, o BILD espera que o valor de Saibari certamente não caia devido ao seu desempenho na Copa do Mundo.

Também na Inglaterra, o jogador do PSV não passou despercebido. “Saibari marcou com um belíssimo chute por cima e colocou o Marrocos na frente. Ele pode muito bem ir para o Bayern neste verão, depois de ter marcado 19 gols e dado 9 assistências pelo PSV nesta temporada”, escreveu o The Telegraph.

A Sky Sports destacou principalmente a grande classe do jogador no gol. “Ele recebeu a bola, manteve a calma e atraiu Alisson para fora do gol, depois passou a bola por cima dele com precisão. Foi um exemplo de tranquilidade e classe da surpresa de Marrocos.”

O Marca observou como Saibari ficou completamente livre no primeiro gol. “O talento do atacante transformou um chute por cima em um gol.” Segundo o jornal espanhol, os brasileiros tiveram dificuldades com a ameaça marroquina.

“Neil El Aynoui, Brahim Diaz e Saibari representaram uma ameaça na área e causaram alguns momentos de apreensão, sem, no entanto, forçar Alisson a fazer uma defesa”, afirmou o Marca.