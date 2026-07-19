A mídia inglesa critica duramente o técnico da seleção, Thomas Tuchel, após a espetacular derrota por 4 a 6 contra a França - Inglaterra

Apesar da espetacular vitória por 4 a 6 sobre a França e, consequentemente, do terceiro lugar da Inglaterra na Copa do Mundo, Thomas Tuchel está sendo criticado pela mídia britânica. A tática atraente e ofensiva adotada na final de consolação deveria ter sido a base também para a semifinal (perdida) contra a Argentina, segundo a opinião geral.

É por isso que Tuchel está sendo criticado agora. A sensação geral é que a Inglaterra poderia ter chegado à final se a equipe tivesse jogado na semifinal da mesma forma que contra a França. “Onde estavam essas intenções ofensivas contra a Argentina?”, questiona a BBC.

“Principalmente devido ao bom desempenho de Bukayo Saka, surge a pergunta: por que ele não pôde jogar na semifinal? Enquanto Tuchel decidiu fazer ajustes defensivos contra a Argentina, isso não aconteceu de forma alguma aqui.”

“Vê o que acontece quando se ataca em vez de se defender quando se está na frente no placar, Thomas?”, acrescenta o Daily Mail. “Isso só causa mais arrependimento e raiva entre os torcedores.” A ESPN também vê uma enorme diferença entre a final de consolação e a semifinal: “A formação 4-1-4-1 com que ele escalou a equipe tirou o melhor dos jogadores das pontas, fazendo com que a França fosse surpreendida repetidamente nas transições.”

A Sky Sports considera que Tuchel, apesar do terceiro lugar, fracassou. Sua posição está, portanto, sob pressão, conclui o veículo de comunicação. “O técnico da Inglaterra falhou no momento em que realmente importava, e isso é exatamente o oposto do motivo pelo qual ele foi contratado. Depois que Saka não foi escalado como titular contra a Argentina, ele optou por uma abordagem defensiva para disputar a semifinal. Isso saiu completamente errado.”

O The Sun também critica duramente a decisão de Tuchel de deixar Saka no banco durante a semifinal. “Toda a Inglaterra presumiu que ele estivesse lesionado, mas Saka revelou após a partida que estava em forma e queria muito jogar. Isso só aumenta a pressão sobre Tuchel.”

Apesar da boa partida, ainda prevalece a decepção. “A Inglaterra finalmente jogou como uma campeã mundial, mas o título já estava perdido. Em uma partida confusa e caótica, em vez de conquistarem o ouro, eles ficaram com o bronze.”