A mídia inglesa aponta em massa o mesmo bode expiatório após o jogo Inglaterra x Argentina: “Ele está causando um drama na Copa do Mundo!”

A mídia inglesa, para dizer o mínimo, não está sendo branda após a dolorosa eliminação da Inglaterra na Copa do Mundo. A Argentina se classificou para a final após um final de jogo alucinante, e agora, na Inglaterra, a frustração está sendo descarregada em massa sobre o técnico Thomas Tuchel.

“Sua escolha por Rogers na ala direita foi genial”, assim o Daily Mail começa, ainda de forma positiva. “Mas quando a Inglaterra abriu o placar, suas substituições fizeram com que a equipe perdesse terreno – e isso custou caro à Inglaterra.”

“Tuchel cometeu o mesmo erro que vimos ao longo dos anos em tantos técnicos da seleção inglesa”, acrescenta o The Sun.

“Recuamos tanto que não havia mais saída. E quando se joga contra Lionel Messi, isso é pedir problemas. E eles vieram, de uma forma de partir o coração.”

OThe Mirror também compartilha um sentimento de total derrota. “Os sessenta anos de sofrimento continuam. E a dor parece pior do que nunca. A Inglaterra vive mais um drama na Copa do Mundo. Para a Inglaterra, a longa, longa espera continua.”

Alan Shearer também não mede palavras. “Tuchel colocou as cartas na mesa, sabíamos que ele queria se limitar a isso”, disse ele ao vivo na BBC.

“No entanto, aguentar contra a Noruega ou aguentar contra o México são coisas diferentes. Eles talvez não tenham a qualidade que a Argentina tem. Esses punem isso na hora.”