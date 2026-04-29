A mídia espanhola reage imediatamente à decisão crucial de Makkelie durante o jogo entre Atlético de Madrid e Arsenal

A mídia espanhola reagiu de forma mista à decisão do árbitro Danny Makkelie de marcar um pênalti a favor do Arsenal. Graças ao pênalti convertido por Viktor Gyökeres, o time londrino abriu o placar contra o Atlético de Madrid nas semifinais da Liga dos Campeões: 0 a 1.

Pouco antes do apito para o intervalo, Dávid Hancko cometeu uma falta. O zagueiro do Atlético de Madrid deu um leve empurrão nas costas de Gyökeres, e Makkelie apontou imediatamente para a marca do pênalti. O árbitro não foi chamado ao monitor pelo VAR Dennis Higler.

Os jogadores e a comissão técnica do Atlético de Madrid ficaram furiosos com Makkelie por ter marcado o pênalti, mas na mídia há opiniões divergentes.

O Marca chama de “pênalti bastante discutível” em sua crônica minuto a minuto. “Hancko paira sobre Gyökeres, que cai. O árbitro não hesita nem por um momento e nem sequer é chamado pelo VAR. Bastante severo”, afirma o jornal esportivo.

“Gyökeres converte o pênalti com um chute forte”, escreve o Sport em sua reportagem. “É verdade que o contato de Hancko com Gyökeres foi leve… Os jogadores do Atlético reclamam.”

Fran Navarro, jornalista e muito ativo no X, considera a decisão de Makkelie totalmente justificada. “Foi um empurrão desnecessário de Hancko. Foi uma burrada, mas isso é pênalti”, afirma Navarro.