Arne Slot está passando por um momento muito difícil no Liverpool, como constata, entre outros, o Daily Mail. Os Reds foram eliminados de forma extremamente dolorosa pelo Manchester City na FA Cup no sábado (4 a 0), mas o Liverpool precisa mudar rapidamente de atitude, com o confronto da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain se aproximando.

“Slot encontra-se agora numa situação em que corre o risco de ser demitido”, começa o Daily Mail. “Com o fim da temporada quase à porta, a queda do Liverpool foi mais acentuada do que o esperado. Isso ficou mais uma vez evidente no sábado, contra o Manchester City.”

“Alguns jogadores simplesmente não estavam mais dispostos ou aptos a cumprir consistentemente os fundamentos básicos do futebol. E Slot é o responsável por isso. Quando um técnico chega a essa fase, o próximo passo geralmente é fazer as malas”, diz a conclusão contundente.

Logo após o jogo de sábado, Slot foi questionado pela imprensa britânica sobre a falta de empenho de seus jogadores. “Se você olhar apenas para os gols, vejo jogadas que não são acompanhadas, vejo cruzamentos que não são bloqueados, vejo disputas na área que não são vencidas; então você está totalmente certo”, respondeu o holandês.

E assim, a mídia britânica vê que resta apenas uma opção para Slot: um resultado na quarta-feira em Paris, nas quartas de final da Liga dos Campeões. “Slot encontra-se agora em sua ‘zona vermelha’ pessoal, e só poderá salvar-se se encontrar uma maneira de transmitir a esses jogadores uma dose de fé, energia, autoconfiança e pura força de vontade para quarta-feira.”

Enquanto o Liverpool chega à quarta-feira com pouquíssima confiança, o PSG teve uma excelente preparação na sexta-feira. Em casa, venceu facilmente o Toulouse por 3 a 1. Ousmane Dembélé foi o grande destaque dos parisienses e, portanto, Virgil van Dijk terá novamente uma tarefa infernal para contê-lo.