A mídia belga critica após mais um revés: “Depois de Trump, a Bélgica também se engana em relação ao Irã”

A Bélgica também não conseguiu vencer sua segunda partida na Copa do Mundo no domingo contra o Irã (0 a 0) e precisará conquistar três pontos contra a Nova Zelândia para se classificar para a fase eliminatória. Os jornais *Het Nieuwsblad* e *Sporza* estão sendo bastante críticos em relação aos Diabos Vermelhos.

No papel, a Bélgica teve muita sorte no sorteio da Copa do Mundo, com Egito, Irã e Nova Zelândia como adversários. Após empates contra o Egito (1 a 1) e agora também contra o Irã, a equipe do técnico Rudi García está sob enorme pressão e precisará derrotar a Nova Zelândia no dia 27 de junho.

“Um péssimo filme B de Hollywood”, escreve o Het Nieuwsblad. “Os Diabos Vermelhos não passaram de um empate em 0 a 0 contra o Irã, em Los Angeles. Um cenário de terror se desenrolou: Lukaku e De Bruyne perderam o ritmo, Doku ficou de fora e Ngoy levou cartão vermelho.”

“Os belgas precisam se classificar no sábado, em uma partida de vida ou morte contra a Nova Zelândia. Quem diria? Até o Irã dá trabalho. Não é mesmo, Donald?”, alude o jornal ao presidente americano Trump e à guerra no Oriente Médio.

“A seleção iraniana é mais resistente e muito mais determinada do que alguns esperavam. Os belgas também subestimaram — pelo menos no aspecto esportivo — os iranianos. A Bélgica, que ficou com dez jogadores no último quarto de hora após o cartão vermelho para Nathan Ngoy, criou poucas chances contra o Irã, que chegou mais perto de marcar com um gol em posição de impedimento.”

“Era preciso tomar cuidado para que os Diabos Vermelhos não percorressem aqui em Los Angeles a ‘Boulevard of Broken Dreams’. Parecia ser um confronto em que tudo poderia dar errado. O Irã esperava principalmente por jogadas paradas e contra-ataques”, escreve o Het Nieuwsblad, que direciona suas críticas a Thomas Meunier.

“Ele perdeu mais de uma vez o duelo e, quando Khanaani chutou a gol, foi necessária uma defesa espetacular de Courtois para manter a Bélgica na partida. Na arquibancada, os filhos de Kevin De Bruyne mal ousavam olhar. O estresse tomava conta de todos.”

O Sporza vê a Bélgica de repente se ver em uma situação difícil. “Os Diabos Vermelhos também não venceram em sua segunda partida na Copa do Mundo. Contra um Irã resistente, os belgas bateram a cabeça e se safaram por pouco várias vezes, até que Nathan Ngoy puxou o freio de emergência e levou um cartão vermelho.”

“Com dez jogadores, ainda foi montada uma (fraca) ofensiva final. Sem resultado, mas com consequências. Após o 0 a 0, os Diabos têm cada vez menos controle sobre seu destino no grupo.” Egito e Nova Zelândia se enfrentam às 3h. O vencedor assumirá a liderança do grupo.

“O DJ do estádio em Los Angeles teve bom senso de timing. ‘Living on a Prayer’, do Bon Jovi, ecoou por centenas de alto-falantes durante o primeiro intervalo para hidratação. Na Cidade dos Anjos, o VAR havia sido, alguns minutos antes, o anjo salvador dos Diabos Vermelhos.”

“De forma quase infantil, eles se deixaram surpreender por uma jogada ensaiada do Irã em uma cobrança de falta. Nos 80 milhões de pixels da tela gigante, dava para ver os Diabos xingando uns aos outros. Felizmente, o traseiro de Taremi impediu que os Diabos voltassem a ficar em desvantagem neste Mundial.”

A Bélgica, portanto, não conseguiu tirar proveito do gol anulado de Taremi e parece ter poucas chances de se sagrar campeã do grupo. O vencedor do grupo enfrentará, virtualmente, a República Tcheca e, na fase seguinte, os Estados Unidos ou a Bósnia e Herzegovina.

O segundo colocado do grupo enfrentará virtualmente a Austrália, e o vencedor desse confronto provavelmente terá que enfrentar a atual campeã mundial, a Argentina. Em resumo, o empate contra o Irã parece ter consequências significativas para o andamento da campanha da Bélgica no torneio, mesmo em caso de classificação.