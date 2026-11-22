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O meio-campista Santi Comesana, do Villarreal, fez duras críticas à influência dos maiores clubes da Espanha após a derrota dramática de sua equipe para o Barcelona. Os visitantes abriram dois gols de vantagem, mas sofreram a virada no segundo tempo e deixaram o Spotify Camp Nou insatisfeitos com a arbitragem.

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Pressão no Camp Nou

Comesana não poupou críticas em sua análise após a partida e sugeriu que a atuação do árbitro foi significativamente prejudicada pelas reclamações constantes do time da casa. O meio-campista apontou lances específicos no primeiro tempo em que a pressão dos jogadores do Barcelona pareceu influenciar as decisões da arbitragem.

"No primeiro tempo, havia sete jogadores do Barça reclamando com o árbitro. Isso o afetou", afirmou Comesana em entrevista à DAZN. Esse ambiente parece ter preparado o terreno para um segundo tempo em que, na avaliação dos visitantes, a arbitragem favoreceu bastante os donos da casa enquanto eles buscavam voltar ao jogo.

A frustração do Villarreal vem do que o clube percebeu como uma mudança no rigor do árbitro após o intervalo. Comesana observou uma diferença na marcação das faltas quando as equipes voltaram a campo. "No segundo tempo, ele começou a nos mostrar cartões. Marcou quatro faltas seguidas que são questionáveis. Depois, deu o escanteio quando deveria ter marcado tiro de meta", acrescentou, destacando o acúmulo de pequenas decisões contrárias ao Villarreal.

O impacto psicológico da virada

O ponto de virada da partida veio no segundo tempo, quando a equipe de Hansi Flick finalmente superou a defesa do Villarreal. Embora os visitantes parecessem confortáveis com a vantagem de 2 a 0, o primeiro gol dos donos da casa provocou uma perda completa da solidez defensiva da equipe.

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Comesana admitiu que era impossível ignorar o impacto psicológico do primeiro gol, especialmente pelas circunstâncias em que ele saiu. "O primeiro gol do Barça nos matou psicologicamente. Gulácsi não tocou na bola, e eles marcaram escanteio", explicou o meio-campista, questionando a marcação da bola parada que antecedeu a espetacular vitória por 3 a 2 do Barcelona.

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Aquele escanteio serviu de estopim para um período de domínio em que o time da casa marcou três vezes em apenas dez minutos. A sequência de ataques se aproveitou de um Villarreal que, de repente, passou a ver todas as decisões em lances divididos serem tomadas contra si. Para Comesana, a sensação era familiar: ele traçou paralelos entre essa experiência e suas visitas anteriores aos maiores estádios da Espanha.

Críticas aos gigantes de La Liga

O trecho mais contundente das críticas de Comesana foi a afirmação de que Barcelona e Real Madrid pressionam sistematicamente os árbitros para obter vantagem. "A mesma coisa aconteceu conosco no Bernabéu. A pressão que Barça e Real Madrid exercem sobre os árbitros é intensa", declarou.

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Ao fim, a partida terminou de forma dolorosa para o Villarreal: com uma virada dramática no segundo tempo, o Barcelona manteve a liderança da tabela. Apesar da disciplina tática dos visitantes na primeira etapa, a sequência incessante de ataques de Lamine Yamal e seus companheiros acabou por superar a resistência do Villarreal. Enquanto o Barcelona comemora três pontos fundamentais na disputa pelo título, o Villarreal lamenta o que considera erros evitáveis do árbitro.