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O meio-campista Santi Comesana, do Villarreal, criticou duramente a influência dos maiores clubes da Espanha após a derrota dramática de sua equipe para o Barcelona. Os visitantes viram uma vantagem de dois gols desaparecer em uma derrocada no segundo tempo e saíram do Spotify Camp Nou frustrados com a arbitragem.

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Clima de pressão no Camp Nou

Comesana não poupou críticas em sua análise após a partida e sugeriu que a atuação do árbitro foi significativamente prejudicada pela pressão constante dos donos da casa. O meio-campista apontou episódios específicos no primeiro tempo em que a pressão dos jogadores do Barcelona pareceu influenciar os critérios da arbitragem.

"No primeiro tempo, há 7 jogadores do Barcelona reclamando com o árbitro. Isso o afetou", afirmou Comesana em entrevista franca à DAZN. Esse clima aparentemente preparou o terreno para um segundo tempo em que os visitantes sentiram que a arbitragem favoreceu amplamente os anfitriões na busca pela reação.

A frustração do Villarreal vem do que a equipe percebeu como uma mudança no rigor do árbitro após o intervalo. Comesana observou uma diferença na marcação das faltas quando os times voltaram a campo. "No segundo tempo, ele começou a nos mostrar cartões. Marcou quatro faltas seguidas questionáveis. Depois, deu escanteio quando deveria ter marcado tiro de meta", acrescentou, destacando o acúmulo de pequenas decisões contrárias ao Villarreal.

O golpe psicológico da virada

O ponto de virada da partida veio no segundo tempo, quando a equipe de Hansi Flick finalmente superou a defesa do Villarreal. Embora os visitantes parecessem confortáveis com a vantagem de 2 a 0, o primeiro gol dos anfitriões provocou uma perda completa da solidez defensiva da equipe.

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Comesana admitiu que era impossível ignorar o impacto psicológico do primeiro gol, sobretudo pelas circunstâncias em que ele ocorreu. "O primeiro gol do Barcelona nos abalou psicologicamente. Gulácsi não tocou na bola e marcaram escanteio", explicou o meio-campista, questionando a marcação da bola parada que antecedeu a espetacular vitória por 3 a 2 dos gigantes catalães.

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Aquele escanteio serviu de estopim para um período de domínio em que os donos da casa marcaram três vezes em apenas dez minutos. A rápida sequência ofensiva se aproveitou de um Villarreal que, de repente, viu todas as decisões em lances divididos serem tomadas contra si. Para Comesana, a sensação era familiar: ele traçou um paralelo entre a experiência e suas visitas anteriores aos maiores estádios da Espanha.

Críticas aos gigantes de La Liga

A parte mais contundente das críticas de Comesana foi a afirmação de que Barcelona e Real Madrid pressionam sistematicamente os árbitros para obter vantagem. "A mesma coisa aconteceu conosco no Bernabéu. A pressão que Barcelona e Real Madrid exercem sobre os árbitros é intensa", declarou.

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No fim, a partida terminou de forma dolorosa para o Villarreal: com uma virada dramática no segundo tempo, o Barcelona manteve sua vantagem na liderança da tabela. Apesar da disciplina tática dos visitantes na primeira etapa, a sequência incessante de ataques de Lamine Yamal e seus companheiros acabou por superar o Villarreal. Enquanto o Barcelona celebra três pontos importantes na disputa pelo título, resta ao Villarreal lamentar o que considera erros evitáveis do árbitro.