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Traduzido por

A mentira do 5 a 0 incendeia o Bernabéu: a verdade completa sobre a confusão entre Huijsen e dois craques da Inter em italiano

Real Madrid
Real Madrid x Inter de Milão
Inter de Milão
Liga dos Campeões
D. Huijsen
L. Martinez
N. Barella
Espanha
Itália
Argentina

O que aconteceu na estreia europeia do Merengue?

Os dois gols do Real Madrid nas redes da Inter não foram o principal acontecimento da tensa noite no Bernabéu, e sim uma discussão acalorada em italiano protagonizada por Dean Huijsen e a dupla nerazzurra, que incendiou as redes sociais, antes de reportagens italianas revelarem a verdade sobre a "grande mentira" atribuída ao zagueiro merengue a respeito da derrota histórica da Inter por 5 a 0.

O que aconteceu nos últimos minutos?

O Real Madrid recebeu a Inter de Milão no estádio Santiago Bernabéu em uma partida que o time espanhol venceu por dois a um, pela primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa na atual temporada 2026/2027.

Nos tensos minutos finais, Dean Huijsen, ex-zagueiro de Juventus e Roma, entrou em uma discussão acirrada com os jogadores da Inter, entre eles Nicolò Barella e o capitão nerazzurro Lautaro Martínez.

Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram Huijsen encarando a dupla e dizendo a Barella, em italiano: "Cala a boca", depois de o jogador reclamar com o árbitro, com o zagueiro do Real Madrid insistindo de forma ríspida para que o italiano parasse com aquela atitude.

Huijsen zombou de Lautaro com o 5 a 0 de Paris?

Contas satíricas afirmaram que Huijsen teria dito a Lautaro: "Respeite o Real Madrid, o Real Madrid nunca perdeu uma final de Liga dos Campeões da Europa por 5 a 0", em referência à derrota da Inter de Milão por 5 a 0 diante do Paris Saint-Germain na final da competição na temporada passada.

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Mas o famoso site "Football Italia" encerrou a polêmica, confirmando que Huijsen de fato respondeu a Barella em italiano durante a tensa partida, mas que não zombou em momento algum de Lautaro Martínez, e que a declaração divulgada sobre a derrota por 5 a 0 não é verdadeira e foi propagada por contas satíricas.

O site esclareceu que a discussão real de Huijsen foi apenas com Barella e que, no tocante ao seu bate-boca com Lautaro, não houve nenhuma declaração ofensiva.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

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