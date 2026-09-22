O canal oficial do Real Madrid respondeu ao Atlético de Madrid com um vídeo extenso, que funcionou como uma réplica direta e contundente ao comunicado do clube da capital espanhola após a partida do dérbi, além de responder às declarações de Diego Simeone sobre a atuação do árbitro.

Segundo o jornal "AS", o vídeo, que teve cerca de 4 minutos de duração, apresentou uma sequência de tuítes, comunicados, imagens e trechos de arquivo, com o objetivo de responder às críticas do Atlético de Madrid à arbitragem e lembrar sua torcida e seus jogadores de posturas anteriores do clube em relação aos árbitros.

O canal do Real Madrid abriu o vídeo com a frase: "A memória é curta; eles pedem respeito aos árbitros, mas só às vezes", antes de começar a exibir um conjunto de declarações e posturas anteriores.

Entre os principais destaques citados no vídeo estão as declarações de Simeone, nas quais ele descreveu o Campeonato Espanhol como "montado de forma perigosa para o Real Madrid", além de um comunicado anterior de Enrique Cerezo ou Gil Marín, que dizia que "qualquer pessoa que observe a situação de fora pode ver que a mesma coisa acontece há uma década; o sistema é assim, e nós nos acostumamos a ele".

O vídeo acrescentou, em uma mensagem dirigida ao Atlético de Madrid: "Agora eles pedem respeito, mas, se não gostam do que veem, sai um comunicado na hora".

Em seguida, o canal do Real Madrid passou a exibir situações e imagens de partidas anteriores, acompanhadas do comentário: "O respeito aqui não parecia ser tão importante; você pede respeito, mas trata os árbitros dessa forma nas partidas".

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O vídeo exibiu imagens antigas de Simeone dando tapinhas na cabeça de um dos árbitros assistentes, além de uma cena em que ele se envolveu com o árbitro durante uma discussão acalorada, bem como o episódio em que Arda Turan atirou seu chuteira na direção de um dos árbitros assistentes, entre outras imagens.

O vídeo prosseguiu: "Comunicados que questionam as decisões da arbitragem. Você pede respeito, mas publica tuítes quando não gosta do que acontece. O respeito desaparece quando as coisas dão errado. Se você se beneficia, respeita; e, se é prejudicado, a coisa muda".

Nesse contexto, o canal do Real Madrid citou um tuíte anterior do Atlético de Madrid que dizia: "Retuíte se você quer que os regulamentos sejam aplicados igualmente a todos".

Ao encerrar o vídeo, o canal do Real Madrid afirmou: "A memória é curta. Agora não podemos falar sobre os árbitros, mas eles podem. Agora eles pedem respeito, mas só às vezes".

O vídeo também fez referência ao ex-árbitro Juan Manuel González Manuel Díaz, conhecido como Manzano, como "aquele que foi treinador", numa alusão à sua ligação anterior com o clube, antes de assumir atualmente a responsabilidade pela designação dos árbitros.

Assista ao vídeo do canal do Real Madrid aqui

O vídeo transmitido pelo canal do Real Madrid funcionou como uma réplica dura ao Atlético de Madrid, em meio à escalada de tensão entre os dois clubes após o dérbi, que teve críticas mútuas a respeito das decisões da arbitragem.

Enquanto José Mourinho, técnico do Real Madrid, abriu fogo contra o árbitro da partida, Diego Simeone, técnico dos Rojiblancos, pediu a ele que tivesse respeito pelos árbitros.

Já Fran Soto, presidente do Comitê de Árbitros da Espanha, pediu aos treinadores que demonstrem respeito por todos os árbitros de LaLiga.

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