O Milan busca conquistar a vitória sobre o Lecce pela sexta partida consecutiva no Campeonato Italiano, quando as duas equipes se enfrentarem, neste domingo, pela quinta rodada da competição.

Segundo a rede de estatísticas "Opta", o Milan venceu os últimos 5 confrontos entre as equipes na competição, com um total de 12 gols a favor contra 2, mantendo a meta intacta em 4 deles, ficando prestes a alcançar um feito inédito na história dos confrontos entre as duas equipes na competição.

O Milan não possui atualmente uma sequência invicta em andamento contra nenhuma equipe no Campeonato Italiano mais longa do que a sua diante do Lecce, que se estende por 16 partidas, com 11 vitórias e 5 empates, sendo que a última derrota dos rossoneri diante dele remonta a 1º de abril de 2006, pelo placar de 0 a 1 no estádio Via del Mare, com gol marcado por Axel Konan.

O Milan não perde em casa para o Lecce no Campeonato Italiano desde o início deste século, com 12 vitórias e dois empates, e os rossoneri marcaram 30 gols a mais do que o adversário, com 38 gols contra 8.

O Milan venceu as últimas 4 partidas que disputou em casa diante do Lecce por um placar total de 9 a 0, enquanto os rossoneri empataram nas suas últimas duas partidas no Campeonato Italiano contra Juventus e Lazio, e não empatam em 3 partidas consecutivas na competição desde setembro de 2018, sob o comando de Gennaro Gattuso.

Os rossoneri haviam vencido a sua última partida em casa diante do Venezia, e só conseguiram vencer duas partidas consecutivas em casa no Campeonato Italiano uma única vez durante este ano-calendário, o que ocorreu em março diante de Inter e Torino.

O Lecce venceu 4 das últimas 6 partidas que disputou no Campeonato Italiano contra duas derrotas, marcando 9 gols no total, com uma média de 1,5 gol por partida, o mesmo número de gols que marcou nas suas 12 partidas anteriores no campeonato somadas.

Todos os 7 gols que o Milan marcou no Campeonato Italiano nesta temporada saíram durante os últimos 30 minutos de jogo, sendo que os rossoneri marcaram gols neste período mais do que qualquer outra equipe. Ao contrário disso, os rossoneri marcaram apenas um gol no primeiro tempo nas suas últimas 9 partidas no Campeonato Italiano.

A meta do Lecce sofreu 5 dos 7 gols que recebeu no Campeonato Italiano nesta temporada durante os primeiros 30 minutos de jogo, o número mais alto na competição. De modo geral, ninguém supera o Lecce em gols sofridos durante o primeiro tempo no Campeonato Italiano nesta temporada, exceto o Monza, com 7 gols, enquanto a meta do Lecce sofreu 5 gols, empatado com o Genoa.

Diego Moreira contribuiu com 5 gols, sendo 3 gols e duas assistências, nas suas últimas 3 participações pelo Campeonato Francês e pelo Campeonato Italiano.

O jogador nascido em 2004 nunca havia marcado saindo do banco de reservas nas suas 68 partidas anteriores nas cinco grandes ligas da Europa, antes dos dois gols de Moreira como reserva diante da Lazio, e ele pode marcar em duas partidas consecutivas nessas competições pela primeira vez na sua carreira.

O Lecce é o adversário preferido de Christian Pulisic no Campeonato Italiano, após ter marcado 5 gols em cinco partidas contra ele, incluindo os dois gols que marcou em 8 de março de 2025.

O jogador norte-americano não começa nenhuma partida do campeonato como titular desde 26 de abril, e ele pode contribuir em ao menos um gol em duas partidas consecutivas pela primeira vez no Campeonato Italiano durante este ano-calendário, após ter dado uma assistência para gol na rodada passada, sendo que a sua última aparição desta forma foi em dezembro.

O Lecce possui dois meio-campistas que contribuíram em mais de um gol no Campeonato Italiano nesta temporada, graças a Lassana Coulibaly, com dois gols marcados e uma assistência, e Ivan Ilić, com duas assistências, e ninguém o supera nisso, exceto a Inter, com quatro jogadores.

Em particular, o jogador maliano, empolgado por ter marcado dois gols na última partida, igualará a sua melhor temporada de gols na competição, com 3 gols nas temporadas 2022-23 e 2025-26, caso marque mais um gol.



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