Apenas dois clubes ainda podem conquistar o título do campeonato invicto na Roshan League durante a atual temporada 2026-2027, depois de encerrarem 6 rodadas sem sofrer qualquer derrota, tendo à frente o Al Ittihad.

O Al Ittihad não sofreu qualquer derrota nas 6 primeiras rodadas, conseguindo vencer 4 partidas e empatar em duas, ocupando a terceira posição na tabela de classificação com 14 pontos.

No entanto, o Al Ittihad não está sozinho nessa lista, ao qual se juntou o Al Khaleej, após vencer o Al Shabab pelo placar de 2 a 1, nesta quarta-feira, na sexta rodada da Roshan League.

Durante as 6 primeiras rodadas, o Al Khaleej conseguiu vencer 3 partidas e empatar em outras 3, uma delas diante do próprio Al Ittihad na primeira rodada, ocupando a sexta posição na tabela de classificação com 12 pontos.

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Segundo a rede de estatísticas "Opta", este é o melhor início da história do Al Khaleej na Saudi Pro League, superando a temporada passada, na qual somou 9 pontos após as 6 primeiras rodadas, com 3 vitórias e 3 derrotas.

Dessa forma, todas as equipes que disputam a Saudi Pro League sofreram derrota durante a atual temporada, incluindo o Al Hilal, o Al Nassr e o Al Ahli, com exceção do Al Ittihad e do Al Khaleej, o que significa que apenas eles são capazes de conquistar o título invicto.

O termo campeonato invicto é aplicado ao título conquistado por uma equipe sem sofrer qualquer derrota, e apenas o Al Hilal e o Al Shabab haviam alcançado esse feito na era do profissionalismo, sendo que o "Al Hilal" se destaca por tê-lo conquistado duas vezes.