A manobra do Barcelona com Álvarez: o Atlético enfrenta um plano “malicioso” elaborado por um de seus próprios jogadores!

O Atlético de Madrid enfrenta um dilema sem precedentes na negociação de Julián Álvarez, já que se vê diante de uma estratégia “astuta” que o Barcelona já dominou no passado, ao mesmo tempo em que conta em suas fileiras com o próprio criador dessa manobra, que testemunhou seu sucesso com Robert Lewandowski.

O jornal espanhol “Marca” revelou que o Barcelona aposta em repetir o cenário de Lewandowski com Álvarez, após as declarações bombásticas do atacante argentino, nas quais ele anunciou seu desejo de deixar o Atlético de Madrid — uma tática que o clube catalão já havia usado para tirar o astro polonês do Bayern de Munique em 2022.

“Minha trajetória chegou ao fim”

Lewandowski disse, em 30 de maio de 2022: “Não gosto dessa situação. Minha trajetória no Bayern de Munique chegou ao fim. Não vejo nenhuma possibilidade de continuar minha carreira aqui. A melhor solução é partir”, em declarações que renderam o resultado desejado.

As negociações entre o Barcelona e o Bayern de Munique se aceleraram após essas declarações e, apenas dois meses depois, Lewandowski foi apresentado como o mais novo jogador do “Blugrana” por 50 milhões de euros, em uma negociação cuja conclusão foi determinada pelas suas palavras.

O homem que conhece o segredo

Agora, o Barcelona confia que as palavras de Álvarez terão o mesmo resultado, num momento em que o Atlético de Madrid conta em suas fileiras com um diretor esportivo (Mateu Alemany) que sabe muito bem como lidar com esse tipo de situação no Camp Nou, já que foi um dos artífices da contratação de Lewandowski em 2022.

Esse dirigente enfrenta uma situação extremamente delicada, pois foi ele (quando era diretor esportivo do Barcelona) quem supervisionou o plano que tirou Lewandowski do Bayern, e agora se vê do outro lado do mesmo cenário, preso entre seu passado no Barcelona e seu presente no Atlético.

O Atlético acusa o Barcelona de pressão

O Atlético de Madrid expressou seu profundo descontentamento com a forma como o Barcelona lidou com a questão, acreditando que o clube catalão pressionou o jogador argentino a fazer essas declarações, em clara violação das regras do jogo limpo.

Com o aumento da tensão entre os dois clubes, a bola agora está no campo do Atlético de Madrid, que enfrenta uma pressão dupla: o desejo explícito do jogador de sair e a insistência do Barcelona em contratá-lo a qualquer custo, enquanto conta em suas fileiras com alguém que sabe exatamente como esse jogo termina, pois foi ele quem escreveu as regras.