À maneira de Jesus: o Al-Nassr contrata o antigo treinador do Al-Hilal

O Al-Nassr decidiu contratar um antigo treinador do Al-Hilal para a próxima temporada, à semelhança do que fez com o seu ex-técnico português Jorge Jesus.

O jornal saudita "Al-Riyadiyah" afirmou que o Al-Nassr decidiu contratar o treinador brasileiro Marcos Soares para comandar a equipa de sub-21 na próxima temporada da Joy League de elite.

Soares contará com o apoio, na sua missão, do compatriota Fernando Júnior como treinador de guarda-redes, do português Miguel Arias como primeiro-adjunto, bem como de Badr Aba Al-Hussein como segundo-adjunto.

Soares conheceu o futebol saudita através do Al-Hilal, mais concretamente em 2021, quando assumiu o comando da equipa de sub-17, antes de passar a treinar a seleção saudita de sub-19 em 2023 e a de sub-20 em 2024.

O maior feito na carreira do treinador brasileiro foi a conquista, com a seleção saudita, do Campeonato da Ásia Ocidental de juvenis sub-17 e o apuramento para a fase final do Mundial de sub-20 no Chile, em 2025.

Soares terá a missão de reerguer a equipa de sub-21 do Al-Nassr, depois de esta se ter despedido da edição anterior da Joy League de elite nos quartos de final, na sequência da derrota frente ao Al-Fateh nos jogos de ida e volta.

Recorde-se que o último treinador a comandar o Al-Nassr depois de ter trabalhado nas fileiras do vizinho e rival tradicional Al-Hilal foi o português Jorge Jesus, que conquistou com o clube o título da Roshn League na temporada passada, depois de o ter vencido com o "Al-Zaeem" na temporada de 2023-2024.