O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após uma derrota chocante para a Noruega, registrando assim o maior período sem conquistar o título na história da “Seleção” na Copa do Mundo.

A seleção da Samba não conseguiu levantar a taça pela sexta edição consecutiva, desde o último título na Coreia e no Japão em 2002... Uma espera que já dura 24 anos e se estenderá até a Copa do Mundo de 2030 na Espanha, no Marrocos e em Portugal.

Muitos associam essa seca a uma “maldição” anunciada na Copa do Mundo de 2022 no Catar. Dias antes da eliminação para a Croácia nos pênaltis, um gato apareceu na mesa da coletiva de imprensa de Vinícius; o assessor de imprensa da seleção o agarrou com violência e o jogou no chão, em meio ao espanto dos presentes e às risadas de Vinícius.

O jornal argentino “TYC” explicou que a seleção brasileira tentou reparar a imagem após as críticas nas redes sociais: os jogadores decidiram adotar o gato e deram a ele o nome de “Hexa”, em referência ao sexto título com o qual sonhavam, e parece que foi uma tentativa de evitar qualquer tipo de “maldição”.

Os jogadores tomaram a decisão de batizar a gata de “Hexa”, em referência ao sexto título que haviam estabelecido como meta. Poucos dias após o incidente, o sonho acabou e as esperanças de conquistar a sexta estrela foram enterradas diante da Croácia, mas a má fase da “Seleção” não se limitou à Copa do Mundo de 2022, estendendo-se para além dela.

Mas o sonho morreu rapidamente: o Brasil foi eliminado pela Croácia, e as esperanças da “Hexa” foram enterradas. Desde então, o Brasil disputou 43 partidas entre eliminatórias, amistosos, a Copa América e a Copa do Mundo, e o resultado foi sempre o mesmo: nenhum título.

A maldição continua e o sonho está adiado... e o Brasil aguarda 2030 para quebrar o azar que começou com um traço na mesa de uma conferência.