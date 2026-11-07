O astro do Al-Qadisiyah passou a correr o risco de desfalcar a esperada partida de cúpula contra o Al-Nassr, após o fim da atual data Fifa, depois de ter sido atingido pela maldição do Al-Hilal.

O Al-Qadisiyah visita o Al-Nassr na sexta-feira, 20 de novembro, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita Riad, pela 14ª rodada da Roshn Saudi League.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que o Al-Qadisiyah está trabalhando para acelerar o processo de recuperação de seu jogador uruguaio Nahitan Nández, para que ele possa participar da partida normalmente.

Nández se lesionou durante a derrota para o Al-Hilal pelo placar de 3 a 2, no dia 23 de outubro, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela 11ª rodada da Roshn Saudi League.

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Essa lesão causou o desfalque do meio-campista uruguaio no time do leste em 3 partidas: contra Al-Sadd e Al-Gharafa, do Catar, pela Liga dos Campeões da Ásia Elite, e diante do Al-Riyadh pela Roshn Saudi League.

A lesão também tirou Nández da seleção do Uruguai durante a atual data Fifa, já que ele não foi convocado para completar seu programa de reabilitação.

O jornal esclareceu que Nández passa atualmente por um programa de reabilitação intensivo, dentro de uma academia esportiva particular, a fim de ficar à disposição para a partida contra o Al-Nassr, especialmente porque ela pode ser decisiva na briga pelo título.

O Al-Qadisiyah ocupa a segunda posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com 25 pontos, à frente do Al-Nassr, terceiro colocado, pelo saldo de gols, e dois pontos atrás do Al-Hilal, que lidera a classificação.