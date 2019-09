A maldição de Griezmann desde que chegou ao Barcelona: mais um pênalti perdido

Francês voltou a desperdiçar uma cobrança. Não é a primeira vez desde que ele se mudou para o Barcelona, saindo do Atlético de Madrid

Antoine Griezmann vive uma maldição desde que se mudou para o , ao menos no que diz respeito às cobranças de pênalti. O atacante falhou diante da Andorra, assim como aconteceu contra a Albânia, mais recentemente.

O jogador não é daqueles que se esconde. Mesmo com as falhas recentes nas cobranças, ele pediu a bola para tentar mais um pênalti. Giroud o entregou, enquanto via a situação. Ele cobrou no canto esquerdo do goleiro, que advinhou a situação e defendeu.

Ele havia falhado em apenas três cobranças de pênalti no decorrer de sua carreira - na memória dos torcedores do (seu ex-clube), está o desperdiçado na final da UEFA , em Milão. O certo é que ele vinha de sete pênaltis marcados com a seleção francesa.

Depois do confronto, o atacante lamentou a situação, assegurando que se sente aborrecido. "O segundo pênalti errado? Sim, é incômodo como disse da última vez, estava em uma boa dinâmica. Eu divido os pênaltis com o Giroud, e ele me disse que eu bateria. O próximo será dele".