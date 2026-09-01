A maldição das 10 temporadas: goleada por 3 a 0 do Al-Hilal afunda o Al-Ahli no pesadelo de "setembro"

O mês de setembro seguiu implacável com o Al-Ahli, que sofreu uma dura derrota nesta terça-feira, diante do Al-Hilal por 3 a 0, na partida adiada da terceira rodada da Roshn Saudi League.

O Al-Hilal elevou sua pontuação para 12 pontos, com quatro vitórias consecutivas, liderando a classificação com vantagem apenas no saldo de gols sobre o vice-líder Al-Nassr.

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Já o Al-Ahli caiu para a sétima posição, com 6 pontos, após sofrer a segunda derrota no campeonato nesta temporada, depois do revés diante do Al-Kholood.

De acordo com o "Al Arabiya Net", o Al-Ahli fracassou assim em conquistar a vitória na primeira partida que disputa em setembro pela décima temporada consecutiva na liga profissional.

Ao longo das nove temporadas anteriores, o Al-Ahli empatou em 5 partidas e perdeu 4 em sua primeira aparição em setembro, antes de o Al-Hilal acrescentar a quinta derrota à sequência nesta terça-feira.

A última vitória do Al-Ahli em sua primeira partida em setembro remonta a 2015, quando superou o Al-Wahda por 2 a 0.

Em contrapartida, o Al-Hilal manteve seu retrospecto sem derrotas na primeira partida que disputa em setembro pela décima temporada consecutiva, elevando seu saldo ao longo dessa sequência para 8 vitórias e dois empates

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