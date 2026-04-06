“A maldição da nobreza”... Uma nova lição de “lealdade” de Gattuso em meio à escuridão do fracasso italiano

O futebol italiano atravessa um dos períodos mais turbulentos de sua história após o novo fracasso na tentativa de se classificar para a Copa do Mundo de 2026, dando continuidade à série de reveses que assola a seleção desde sua conquista histórica na Copa do Mundo de 2006.

A derrota para a Bósnia e Herzegovina nos pênaltis foi a gota d’água para a Azzurra, abrindo caminho para uma saída em massa da Federação Italiana de Futebol, incluindo o presidente Gabriele Gravina, o diretor-geral Gianluigi Buffon e o técnico Gennaro Gattuso.

Pela terceira vez consecutiva

A eliminação da Itália das eliminatórias não foi tanto uma surpresa quanto dolorosa. Após um início vacilante na campanha, Gattuso tentou salvar o que podia, mas a equipe carecia de identidade e eficácia ofensiva, sendo eliminada pela Bósnia em uma partida dramática que terminou nos pênaltis.

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Com isso, a seleção italiana fica de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, em uma situação sem precedentes em sua história, o que provocou uma onda de indignação no meio esportivo italiano.

Saída em massa

Após a eliminação chocante, iniciou-se um processo de reestruturação total dentro da Federação Italiana de Futebol.

Em poucos dias, tanto Gravina quanto Buffon anunciaram suas demissões, seguidos por Gattuso na sexta-feira, menos de um ano após assumir o comando técnico em substituição a Luciano Spalletti em junho de 2025.

No entanto, o anúncio da saída de Gattuso demorou alguns dias a mais do que o dos demais nomes, o que suscitou questionamentos na mídia italiana sobre o motivo do atraso.

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O verdadeiro motivo

O jornal “Corriere della Sera” revelou que o motivo por trás do atraso no anúncio não foi uma divergência administrativa ou uma negociação para permanecer no cargo, mas sim estava relacionado à liquidação das indenizações de rescisão da equipe técnica.

Gattuso insistiu para que sua comissão técnica recebesse o pagamento integral antes de qualquer anúncio oficial, mesmo que ele próprio tivesse que abrir mão de seus direitos financeiros.

De fato, o técnico abriu mão do valor restante de seu contrato com a Federação Italiana, para garantir que seus assistentes recebessem suas indenizações o mais rápido possível.

A maldição de Gattuso

O que Gattuso fez não foi um caso isolado em sua carreira, mas sim uma continuação do que é conhecido na mídia italiana como a “maldição de Gattuso”, ou seja, sua saída definitiva sem receber indenização.

Em 2019, ele deixou seu antigo clube, o Milan, sem receber indenização por rescisão, apesar de ter renovado seu contrato até 2021, preferindo que os salários de sua comissão técnica fossem pagos pelos dois anos restantes.

De acordo com reportagens do “SportMediaset”, ele repetiu a mesma situação em suas passagens pelo OFI Crete, Pisa e Hajduk Split, onde sempre optou por sair discretamente, abrindo mão de seus direitos para preservar a estabilidade de sua equipe.

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