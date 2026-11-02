O Barcelona vive um dos seus períodos europeus mais preocupantes, não apenas por causa dos resultados, mas por um obstáculo psicológico e técnico que passou a acompanhar o time na Liga dos Campeões e ameaça o sonho da conquista do título continental.

O Blaugrana busca nesta terça-feira compensar a dura derrota para o Paris Saint-Germain por 4 a 2, quando receber em seu estádio o ambicioso Aston Villa, que almeja provar ser um dos verdadeiros candidatos a vencer o torneio nesta temporada.

Mas, antes do confronto com o time inglês, o técnico Hansi Flick enfrenta uma missão urgente: resolver o problema que atrapalhou gravemente o Barcelona em suas últimas partidas — sofrer o primeiro gol.

Os números do "Mundo Deportivo" revelam um registro chocante: nas últimas 12 partidas do Barcelona na Liga dos Campeões, o time sofreu o primeiro gol em nove jogos completos, o que o obrigou, a cada vez, a entrar em uma exaustiva corrida para reverter o placar.

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O Barcelona só conseguiu abrir o marcador em três ocasiões: nesta temporada, diante do Feyenoord (5 a 1), com gol de Raphinha; e, na temporada passada, nas partidas de volta contra o Atlético de Madrid (1 a 2), com gol de Lamine Yamal, e contra o Newcastle (7 a 2), com gol do próprio Raphinha.

Já nas demais partidas, o Blaugrana começou atrás no placar: diante do Paris Saint-Germain (4 a 2), com gol de Doué; do Galatasaray (1 a 4), com gol de Baratkov; do Atlético de Madrid na ida (0 a 2), com gol de Julián Álvarez; do Newcastle (1 a 1), com gol de Barnes; do Copenhague (4 a 1), com gol de Dadason; do Slavia Praga (2 a 4), com gol de Kušej; do Eintracht Frankfurt (2 a 1), com gol de Knauff; do Chelsea (3 a 0), com gol contra de Koundé; e do Brugge (3 a 3), com gol de Tresoldi.

18 partidas sem manter o gol zerado

E, se a estatística dos maus começos não fosse suficiente, o desastre defensivo é ainda maior. O Barcelona sofreu gols em 18 partidas consecutivas na Liga dos Campeões, uma sequência negativa que não é quebrada desde a partida de ida contra o Borussia Dortmund (4 a 0), nas quartas de final de duas temporadas atrás, a última vez em que o time manteve o gol zerado na Europa.

Ao longo dessa sequência, o Blaugrana sofreu gols diante do Olympiacos (6 a 1), do Paris Saint-Germain (1 a 2) e do Newcastle (1 a 2); nas épicas semifinais de 2015 contra a Inter de Milão (3 a 3 e 4 a 3); e na volta das quartas de final contra o Dortmund (3 a 1).

Manter o gol zerado diante do Aston Villa será uma missão quase impossível, pois o time inglês marcou 12 gols em suas três primeiras partidas no torneio e possui um ataque avassalador.