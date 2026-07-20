A maldição da Copa do Mundo atinge mais um técnico: demissão após apenas 18 meses!

A aventura de Rudi Garcia com a seleção belga de futebol chegou ao fim, já que ambas as partes decidiram não renovar o contrato, que expira em 31 de julho deste ano, após 18 meses de trabalho conjunto, durante os quais o técnico francês os “Diabos Vermelhos” às quartas de final da Copa do Mundo de 2026, alcançando resultados impressionantes que colocaram a Bélgica de volta entre as grandes seleções.

A Federação Belga de Futebol anunciou, em comunicado oficial, que Garcia, que assumiu o comando da seleção em fevereiro de 2025, sucedendo a Domenico Tedesco, não renovará seu contrato, afirmando que o técnico francês “desempenhou um papel fundamental no retorno da seleção belga ao seu antigo prestígio”, após ter sido nomeado em circunstâncias esportivas e financeiras difíceis.

Durante seu mandato, Garcia manteve a Bélgica na Liga das Nações da Europa (primeira divisão), e, em seguida, levou-a às quartas de final da Copa do Mundo de 2026, onde eliminou o Senegal e os Estados Unidos, antes de perder por 2 a 1 para a Espanha, que mais tarde conquistou o título. A Bélgica permaneceu como o único país a marcar um gol contra a “La Roja” durante todo o torneio, graças a Charles De Ketelaere.

Ele se despede com a Bélgica entre as oito melhores seleções do mundo

Garcia deixou uma mensagem de despedida positiva, dizendo: “Após consulta à Federação Belga de Futebol, decidimos não dar continuidade à trajetória maravilhosa que percorremos juntos nos últimos 18 meses. Deixo a Bélgica na Liga das Nações (Nível A) e entre as oito melhores seleções do mundo”.

Ele acrescentou: “Gostaria de agradecer aos meus excelentes jogadores, ao diretor esportivo Vincent Maniert e à torcida que nos apoiou durante toda esta competição. Desejo à Bélgica todo o sucesso na continuação dessa transição geracional que tive a honra de ajudar a iniciar.”

Manert: “Garcia devolveu a coesão à equipe”

Por sua vez, Vincent Manert, diretor esportivo da seleção belga, elogiou o papel de García, dizendo: “Não há dúvida de que Rudi Garcia desempenhou um papel fundamental no retorno da seleção belga ao seu antigo nível. Ele foi nomeado técnico da seleção em circunstâncias esportivas e financeiras difíceis. Graças ao seu empenho e, sobretudo, à sua experiência, a equipe recuperou sua coesão e alcançou um excelente resultado na última Copa do Mundo.”

Manert acrescentou: “Em nome da Federação, gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos a Rudi e seus assistentes pelos esforços durante os últimos dezoito meses. Agora, junto com minha equipe, estou me preparando para uma nova etapa, que inclui a nomeação de um novo técnico para a seleção.”