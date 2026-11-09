Zinedine Zidane, técnico da França, sofreu um duro golpe a poucos dias dos confrontos contra Itália e Turquia, pela Liga das Nações da UEFA.

O ex-treinador do Real Madrid enfrenta uma série de desafios durante a atual data Fifa, diante da ausência de um grande número de peças fundamentais por conta da maldição das lesões. Estão fora William Saliba (Arsenal), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Manu Koné (Roma), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) e Estéban Lepaul (Rennes).

Soma-se à lista o zagueiro Dayot Upamecano, que desfalcará a equipe no duelo contra a Itália por suspensão, o que levou Zidane a recorrer a rostos novos e nomes que retornam para compensar a falta de jogadores.

Mas Zidane perderá mais um jogador durante a atual data Fifa, também por lesão.

De acordo com o site "Foot MercatoFoot Mercato", a Juventus empatou com a Fiorentina ontem por 2 a 2, pelo Campeonato Italiano, e, durante a partida, Pierre Kalulu, jogador da Juventus, sofreu uma lesão.

Kalulu sofre de uma lesão nos tendões do joelho da perna esquerda e permanecerá em Turim para receber tratamento.

O zagueiro francês, que havia sido convocado por Zinedine Zidane para participar da data Fifa, ficará de fora das duas próximas partidas da França.

A seleção francesa enfrenta a Itália na próxima quinta-feira, antes de encarar a Turquia no domingo.

São duas partidas importantes para a seleção francesa, que busca liderar o seu grupo e se classificar para as quartas de final da Liga das Nações da UEFA.

A Federação Francesa de Futebol anunciou a convocação de Saël Kumbedi, jogador do Wolfsburg, da Alemanha, e ex-zagueiro do Olympique Lyonnais, para suprir a ausência de Kalulu.