A seleção marroquina chega ao tão aguardado confronto contra a França nesta noite de quinta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, com mais do que apenas a ambição de chegar às semifinais, já que as páginas da história lhe dão um motivo a mais para acreditar em sua capacidade de derrotar um dos principais favoritos ao título.

Embora a seleção francesa tenha um histórico sólido no torneio, os “Galo” já provaram mais de uma vez que não estão imunes a surpresas por parte das seleções africanas, o que pode dar aos “Leões do Atlante” um grande impulso moral antes do confronto tão aguardado.

Três derrotas africanas no histórico da França

Nos Campeonatos do Mundo do século XXI, a França sofreu três derrotas para seleções africanas, de um total de seis derrotas sofridas pelos “Galo” no mesmo período — um número notável para um dos gigantes do futebol mundial, segundo as estatísticas do “Squawka”.

A primeira derrota ocorreu na estreia da Copa do Mundo de 2002, quando o Senegal venceu a França por 1 a 0, em uma das maiores zebras da história do torneio.

O cenário se repetiu na edição de 2010, depois que a França perdeu para a África do Sul por 2 a 1, sendo eliminada ainda na fase de grupos em uma de suas piores participações.

Já a terceira derrota ocorreu na Copa do Mundo de 2022, contra a Tunísia, por 1 a 0, embora a seleção francesa já tivesse garantido sua classificação para as oitavas de final.

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Marrocos busca escrever um novo capítulo

E a equipe do técnico Mohamed Wahbi espera se inspirar nesses precedentes históricos para adicionar o nome do Marrocos à lista de seleções africanas que conseguiram derrotar a França no cenário mundial.

Os “Leões do Atlante” sabem que a tarefa não será fácil diante de uma seleção que almeja chegar às semifinais pela terceira vez consecutiva, mas a longa sequência de resultados positivos do Marrocos (34 partidas sem derrota em todas as competições), somada à experiência adquirida pelos jogadores nas últimas edições, confere à equipe grande confiança antes do confronto.

Nos últimos 13 jogos na Copa do Mundo, o Marrocos perdeu apenas duas vezes, ambas na Copa do Mundo de 2022: contra a França na semifinal e contra a Croácia na disputa pelo terceiro lugar.

O Marrocos carrega sozinho as esperanças do continente africano, após a eliminação de todas as outras seleções da edição atual.

Além disso, a seleção marroquina busca repetir a conquista da Copa do Mundo de 2022, quando se tornou a primeira seleção africana a chegar às semifinais, com o sonho de escrever um novo capítulo na história do futebol africano ao continuar sua trajetória rumo ao título.