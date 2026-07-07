“A maior reviravolta da história da Copa do Mundo”... Jornais internacionais elogiam a épica vitória da Argentina sobre o Egito

A seleção argentina conseguiu avançar para as quartas de final da Copa do Mundo, depois de reverter uma desvantagem de dois gols contra o Egito e conquistar uma vitória dramática por 3 a 2, na noite desta terça-feira, na partida disputada em Atalanta.

Essa partida emocionante dominou as manchetes dos jornais internacionais, que deram grande destaque à façanha do astro argentino Lionel Messi, além de destacar a forte atuação dos Faraós na partida, como também fez o jornal argentino “Olé”.

O jornal espanhol “Marca” publicou a seguinte manchete: “A Argentina salvou o jogo mais uma vez, depois de reverter uma desvantagem de 0 a 2 em 14 minutos”.

E acrescentou: “Messi, com um gol e um passe decisivo, abafou a revolução histórica do Egito com mais uma atuação brilhante, depois de ter um gol anulado quando o placar estava 0 a 1 a favor do Egito”.

Já o jornal brasileiro “Globo Esporte” publicou a manchete: “Retorno épico! A Argentina vence graças à força da camisa e à marca de Messi”.

Já o jornal francês “L’Équipe” publicou a manchete: “O milagre da Argentina”.

Já o jornal espanhol “Sport” escreveu: “A Argentina continua sendo Messi e mais dez jogadores”.

Já o jornal italiano “Gazzetta dello Sport” escreveu: “A Argentina volta com força na Copa do Mundo! Três gols em 13 minutos eliminam o Egito e levam Messi às quartas de final”.

O jornal português “Apola” publicou a seguinte manchete: “Lágrimas em Atlanta: a Argentina elimina o Egito com uma virada épica”.

Já o jornal italiano *Corriere dello Sport* escreveu: “Messi lidera uma virada impressionante da Argentina: de 0 a 2 para 3 a 2; e o Egito está fora do torneio”.

A manchete do jornal alemão “Bild” foi: “Recuperação impressionante de Messi. Pressão final inacreditável contra o Egito”.

Já o jornal americano “The Athletic” escreveu: “Lionel Messi inspira a Argentina na maior virada da história da Copa do Mundo contra o Egito”.