O capitão Tim Kleindienst cobrou publicamente os companheiros de equipe em várias entrevistas. Por exemplo, disparou ao microfone da ZDF: "A gente deveria aumentar logo o nosso foco a um nível que dure também 90 minutos, e não faço ideia do motivo, assistir menos TikTok ou sei lá, para mim tanto faz o que eles fazem."

O Gladbach, que na primeira rodada havia sofrido uma derrota por 3 a 0 para o RB Leipzig, já parecia o vencedor contra o Elversberg graças à vantagem de 3 a 1 no meio do segundo tempo, mas entregou a confortável vantagem e deixou o azarão virar a partida. Os Fohlen são, assim, os lanternas da tabela e já sofreram sete gols em duas partidas.

Para Kleindienst, algo inadmissível. O jogador da seleção também se exaltou em entrevista à DAZN. No fim, a vitória do Elversberg foi "totalmente merecida". Depois, disparou: "Você está vencendo por 3 a 1 aqui, tem tudo sob controle e não faço ideia do que acontece depois. Se houve algum apagão em algum lugar, ou o que acontece na cabeça de alguns."

Três gols em um jogo em casa deveriam, segundo Kleindienst, "ser suficientes contra um time promovido, mas acho que já estivemos em uma fase em que não conseguimos fazer tantos gols quanto levamos toda vez". O conselho dele: "A gente deveria questionar um pouco o que estamos fazendo lá atrás."

Perguntado se os muitos gols sofridos também têm relação com os muitos jogadores jovens no time do técnico Eugen Polanski, Kleindienst disse: "Que eles cometam erros também é normal. Mas depois do segundo, terceiro, quarto, isso em algum momento tem que parar. E aí também é preciso aprender um pouco dentro de um jogo. E isso simplesmente não aconteceu."

Em vez disso, já haviam "dado de presente os dois primeiros gols" ao Elversberg. No entanto, o atacante estava realmente muito insatisfeito com a situação que, aos 80 minutos, resultou no empate momentâneo em 3 a 3 dos visitantes. Uma perda de bola na saída de jogo levou à falta de Mathieu Nguefack sobre Maurice Krattenmacher, autor de dois gols. Na cobrança que se seguiu, Felix Keidel mandou com categoria para o gol do Gladbach.

Tim Kleindienst: "Chuta essa bola daqui para a torcida por mim, estou pouco me lixando"

"A gente fez um passe sem sentido ali, em que perdemos a bola de novo", avaliou Kleindienst: "Estamos vencendo por 3 a 2 em casa, chuta essa bola daqui para a torcida por mim, estou pouco me lixando. Mas não joga esse futebol suicida. (...)." No fim, segundo Kleindienst, foi "a maior porcaria que a gente jogou ali". O atacante já não estava mais em campo naquele momento. Ele havia sido substituído aos 77 minutos por Isac Lidberg, sem marcar, mas depois de uma atuação decente.

Na terceira rodada, os jogadores do Gladbach terão pela frente no próximo fim de semana justamente o Freiburg, que começou brilhando. O SC ocupa a liderança da tabela da Bundesliga após duas vitórias nas duas primeiras rodadas.