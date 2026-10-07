"A magia de Yamal após as lágrimas de Messi": o futebol se recusa a parar com a despedida dos grandes

Em um momento histórico que prendeu a respiração de milhões, cobriu a Argentina de tristeza e fez correr um calafrio de melancolia por todo o planeta, Leo Messi decidiu pôr fim à sua gloriosa trajetória internacional com a Albiceleste, aos 39 anos.

É, sem dúvida, um choque capaz de levar os torcedores mais fanáticos a pensar em "desligar a televisão para sempre" e abandonar o acompanhamento do futebol, mas será que é realmente o fim? Ou será que a bola tem uma memória de ferro que sempre comprova que ela não para de girar, por maior que seja a grandeza dos que partem?

Nesse contexto, o jornal espanhol As publicou uma extensa reportagem na qual revisita a história do futebol diante da partida dos gênios, afirmando que "o sol sempre volta a nascer" e que o esporte renasce por mais complicada que a tragédia pareça em seus primeiros momentos.

Como o mundo superou a saída dos gigantes?

O jornal espanhol destacou as crises de despedida de grandes nomes do esporte ao longo da história, extraindo as seguintes lições:

A grande lição do Barcelona (Messi e Yamal): o jornal citou o choque estrondoso da saída de Messi do Barça em 2021, entre lágrimas; e, apesar das muitas tentativas de vestir Ansu Fati com a camisa número 10, bastaram apenas dois anos para o surgimento do milagre Lamine Yamal, que devolveu o sorriso ao clube catalão e proporcionou à torcida um prazer raro, afastando o pesadelo da nostalgia.





O Brasil depois de Pelé (1971): quando o "Rei" Pelé desceu do trono do samba após 3 títulos mundiais, prevaleceu a crença de que o Brasil havia acabado. E, apesar da ausência de título continental por 24 anos, o jornal relata, com base em suas fontes, que a rua brasileira não viveu a amargura do órfão; pelo contrário, surgiram imediatamente nomes extraordinários como Rivelino, Zico e Sócrates, que apresentaram um futebol de exibição na geração de 82, superior esteticamente — segundo alguns — à própria geração de 70.

A Espanha depois de Di Stéfano (1962): "Don Alfredo" deixou a seleção espanhola sem ter disputado nenhuma Copa do Mundo, por causa do azar das lesões; e, apesar da aura de seu nome, a Espanha não viveu amargura digna de nota, mas sim conseguiu, poucos meses depois, erguer o seu primeiro título na Eurocopa de 1964, no gramado do Bernabéu.

A Holanda depois de Cruyff (1977): Cruyff anunciou sua aposentadoria repentina após um aterrorizante episódio de assalto à mão armada que teve sua família como alvo. E, apesar do violento abalo, a Holanda conseguiu se adaptar rapidamente por meio da geração de Krol e Rensenbrink, chegando à final da Copa do Mundo de 1978, antes que viesse a geração de ouro de Van Basten e Gullit para coroar o país na Eurocopa de 88.

O único trauma de Maradona (1994): o jornal considera que o único caso que deixou uma melancolia impossível de curar na história foi a saída forçada de Diego Maradona por causa da crise de doping na Copa do Mundo de 94. A Argentina viveu uma verdadeira orfandade e uma oscilação entre nomes como Ortega e Riquelme, e só despertou desse choque com o surgimento do próprio Messi e sua coroação no trono no Catar, em 2022.

Aproveitar o capítulo final!

E o As encerra sua reportagem reforçando que Messi deixa a seleção nacional de cabeça erguida, como um campeão coroado e altivo, ao estilo de Nadal e Federer, longe do drama da saída catastrófica de Maradona.

E, mais importante que isso, a vela não se apagou por completo; Messi segue nos gramados com o Miami, e a história nos ensina que Pelé continuou jogando por 8 anos após sua aposentadoria internacional, Di Stéfano por 4 anos e Cruyff por 7 anos. O dever agora não é chorar, mas sim aproveitar cada segundo que resta ao Pulga sobre o retângulo verde.