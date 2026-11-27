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Só um pontinho em vez de uma vitória para sair da crise: apesar de abrir 3 a 1, o Borussia Mönchengladbach deixou escapar seu segundo triunfo na temporada da Bundesliga diante do Werder Bremen.

Depois de uma reta final dramática, o time comandado por Alexander Blessin teve de se contentar com um frustrante empate por 3 a 3 (1 a 1). Eren Dinkci (85) e, mais uma vez, Niclas Füllkrug (90+2) chocaram os torcedores do Gladbach que viajaram até o Weserstadion com gols no fim, sob temperaturas congelantes. Foi o 11º gol de Füllkrug na temporada, e ele também estabeleceu um recorde: tornou-se o primeiro jogador a marcar nos seis jogos em casa do Werder em uma temporada da Bundesliga.

Com dois gols de Franck Honorat (46 e 78), o Gladbach já parecia ter a vitória garantida. Kevin Diks (27, de pênalti por toque de mão após revisão de vídeo) também marcou. Mas não foi suficiente. Dinkci havia feito o gol do empate em 1 a 1 no primeiro tempo (38).

“Sim, a atitude foi ótima, mas ainda precisamos jogar um futebol bem executado e mostrar qualidade em campo. Deixamos a desejar nesse aspecto”, disse Füllkrug, autor de seu 11º gol na temporada, à Sky. “Fomos imprecisos demais na forma como tentamos desenvolver nosso jogo. O Gladbach jogou bem e nos causou alguns problemas.”

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Assim, o tradicional Gladbach, em crise, continua na lanterna da tabela. Para o Werder, cinco dias depois da empolgante vitória por 4 a 0 sobre o HSV no clássico do norte, a ascensão na liga foi interrompida por enquanto. Se vencesse, o time de verde e branco poderia ter igualado a pontuação do RB Leipzig, quarto colocado e na zona de classificação para a Champions League, ao menos até domingo.

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“Se um jogador no vestiário sonha com a Europa, sou o último a freá-lo. Sou mais de acelerar ao máximo do que de puxar o freio de mão”, havia dito Thioune antes da partida. Mas a primeira grande chance, diante de 41.800 espectadores, foi dos visitantes: livre, Zento Uno (10) parou no goleiro Karl Hein. O Borussia, aliás, começou com bastante ímpeto. Sem Justin Njinmah, herói do clássico e fora por problemas musculares, o Werder pouco produziu no ataque durante um bom tempo.

Diks recompensou seu time pelo bom início. Antes, após uma revisão de vídeo, o árbitro Felix Zwayer havia marcado o pênalti: Youri Reeger bloqueou com o braço um chute de Joseph Scally.

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Na sequência, o artilheiro Niclas Füllkrug tentou despertar o Werder com orientações aos gritos. E, de repente, veio mesmo o empate: Dinkci acertou um voleio de cerca de 16 metros, quase do nada, com alguma sorte ao contar com a ajuda da parte interna da trave.

O Werder foi para o intervalo com um favorável 1 a 1, e os jogadores do Gladbach aparentemente voltaram determinados. Honorat marcou apenas 48 segundos após o reinício, mantendo a calma depois de um passe inteligente de Uno. O jogador de 30 anos não desperdiçou a chance.

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O Werder reagiu com ímpeto, e Füllkrug teve duas chances (56 e 58). A partida ficou aberta: o Werder pressionava cada vez mais, enquanto o Gladbach defendia com determinação. Assim, os torcedores viram um jogo que não foi de alto nível, mas teve emoção. Na reta final, Honorat fez o terceiro gol do Gladbach, mas não foi suficiente.