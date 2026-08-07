Segundo informações de Fabrizio Romano, os londrinos acertaram a contratação de mais um jogador: o lateral-esquerdo Pep Chavarria, do Rayo Vallecano.

De acordo com a informação, um acordo entre todas as partes já foi alcançado. Chavarria está a caminho da Inglaterra para realizar no local os exames médicos obrigatórios.

Pelo espanhol de 28 anos, devem ser pagos cerca de 19 milhões de euros em valor fixo. Incluindo bônus, a quantia total pode chegar a 21 milhões de euros. Assim, o Chelsea contrata Chavarria por um valor um pouco inferior à cláusula de rescisão fixada no contrato do lateral-esquerdo, no valor de 25 milhões de euros.

Principalmente o técnico Xabi Alonso teria feito força pela contratação de Chavarria. O treinador espanhol, ao que tudo indica, planeja utilizar seu compatriota como titular pelo lado esquerdo da defesa. Além do Chelsea, também se falava em interesse do Bayer 04 Leverkusen em uma transferência.

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Giro de compras do Chelsea continua

No time dos Blues, Chavarria seria a sétima contratação da atual janela de transferências, depois de Morgan Rogers (por 138 milhões de euros, vindo do Aston Villa), Marco Palestra (por 57 milhões de euros, vindo da Atalanta Bergamo), Geovany Quenda (por 50 milhões de euros, vindo do Sporting Lisboa), Emanuel Emegha (por 25 milhões de euros, vindo do Racing Estrasburgo), Danny Welbeck (por 6 milhões de euros, vindo do Brighton & Hove Albion), Jordan Henderson (sem custos de transferência) e Dastan Satpaev (por 2,4 milhões de euros, vindo do Qairat Almaty). A isso se somam incontáveis retornos de empréstimo.

Do outro lado, há apenas as vendas de Andrey Santos (por 56 milhões de euros para o Manchester United), Marc Cucurella (por 55 milhões de euros para o Real Madrid) e Tyrique George (por 21 milhões de euros para o Everton). No total, o elenco de Alonso conta atualmente com 39 jogadores; pelo menos alguns deles certamente ainda terão de ser vendidos até o fim da janela de transferências.

Dentro de campo, a nova temporada da Premier League para o Chelsea começa com uma partida fora de casa contra o Fulham, em 24 de agosto.