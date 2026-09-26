A seleção do Iraque venceu o aguardado clássico contra a seleção do Kuwait pelo placar de 3 a 2, em um confronto épico realizado no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal neste sábado, pela segunda rodada da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27", decretando oficialmente a eliminação do Kuwait ainda na primeira fase do torneio.

O segundo tempo foi de loucura no futebol: o Iraque abriu o placar aos 52 minutos, com Zaidan Iqbal, que aproveitou um passe de Ali Jasim dentro da área e finalizou com força, mandando a bola para o fundo das redes.

A seleção do Kuwait conseguiu o empate por meio de Yousef Nasser, em cobrança de pênalti aos 74 minutos, executada com um chute no meio do gol, antes de Saif Rashid pender a balança em favor do Iraque com um segundo gol, numa bela finalização de calcanhar aos 83 minutos.

Apesar de Yousef Nasser ter conseguido igualar novamente o marcador para o Kuwait aos 90 minutos, ao completar um cruzamento preciso, foi Karrar Nabil quem marcou o gol da vitória iraquiana nos instantes finais, aos nove minutos dos acréscimos, com um chute indefensável de fora da grande área.

A seleção do Kuwait havia iniciado o torneio com uma derrota para a Arábia Saudita por 1 a 0, enquanto o Iraque empatou na primeira rodada contra Omã. As atenções agora se voltam para o encerramento da fase de grupos, no dia 29 de setembro, quando a seleção do Iraque terá um confronto aguardado diante da seleção anfitriã da Arábia Saudita, enquanto a seleção do Kuwait enfrenta a seleção de Omã.

Vale destacar que a seleção do Kuwait lidera o ranking de maiores campeões da Copa do Golfo Arábico, com 10 títulos, o último deles em 2010, enquanto a seleção do Iraque aparece na segunda posição, com 4 títulos, sendo o último na edição passada, em 2023.