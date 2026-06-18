A lista inclui uma dupla marroquina... Quantos jogadores de origem francesa marcaram gols na Copa do Mundo?

O atacante congolês Yuan Wissa entrou para a história da Copa do Mundo ao se tornar o mais jovem jogador nascido na França a marcar um gol na competição vestindo a camisa de outra seleção.

Wisa marcou o gol de empate da República Democrática do Congo contra a Portugal, na noite de ontem, quarta-feira, durante a partida da primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, sendo este o primeiro gol marcado pela seleção africana na história da competição.

O jogador do Newcastle United juntou seu nome a uma lista que inclui várias das maiores estrelas nascidas na França que marcaram gols na Copa do Mundo vestindo a camisa de outras seleções.

De acordo com as estatísticas da rede francesa “Stats Foot”, essa lista inclui 16 jogadores, entre os quais se destacam a dupla marroquina Roman Saïss e Khalid Boutaïb.

A lista inclui nomes de destaque como Gonzalo Higuaín pela Argentina, Jack Fatton pela Suíça, André Ayew por Gana, e Sofiane Feghouli e Yacine Brahimi pela Argélia.

A lista também conta com a presença de Rafael Guerreiro, pela Portugal, Jean-Charles Castillet, pela Camarões, e Wahbi Khazri e Dylan Bronn, pela Tunísia.

Já pelo lado senegalês, Boulaye Dia, Kalidou Koulibaly, M’Baye Niang e Ibrahim M’Baye já marcaram gols na Copa do Mundo, apesar de terem nascido na França.

Esse histórico reflete a grande influência das comunidades de origem africana e árabe na França, já que muitos jogadores optaram por representar seus países de origem em nível internacional e deixaram sua marca no maior palco do futebol mundial.