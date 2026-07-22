A linguagem do dinheiro transfere o dispensado do Al-Hilal do Al-Ittihad para o Al-Ahli

O Al-Ahli está a poucos passos de concretizar uma nova contratação durante o período de transferências de verão, superando o seu vizinho e rival tradicional, o Al-Ittihad.

O jornal saudita "Al-Youm" afirmou que Abdullah Radif, ex-avançado do Al-Hilal, está próximo de se transferir para o Al-Ahli, depois de falhar a sua transferência para o Al-Ittihad durante o atual período de transferências de verão.

O Al-Hilal anunciou a saída definitiva de Abdullah Radif das suas fileiras, após 5 anos desde a sua promoção à equipa principal, período durante o qual foi emprestado aos clubes Al-Taawoun, Al-Shabab, Al-Ettifaq e Al-Feiha.

O jornal saudita esclareceu que Radif já tinha chegado a acordo com o Al-Ittihad para se transferir para as suas fileiras no atual mercado de verão, com um contrato válido por 3 temporadas, durante as quais receberia 27 milhões de riais, à razão de 9 milhões em cada temporada.

No entanto, o Al-Ittihad voltou atrás e informou o jogador de 23 anos da indisponibilidade da liquidez financeira necessária para concretizar o negócio, o que travou o processo de transferência.

Devido ao fracasso da transferência para o Al-Ittihad, Abdullah Radif encaminha-se para aceitar a proposta anterior que recebeu do Al-Ahli, de forma a transferir-se para as suas fileiras a custo zero durante o atual período de transferências de verão.

Espera-se que Radif seja o terceiro avançado do Al-Ahli, disputando o lugar com o brasileiro Ricardo Matias, atrás do inglês Ivan Toney e do saudita Firas Al-Buraikan.

Recorde-se que a última experiência do jovem avançado saudita foi ao serviço do Al-Feiha durante a segunda metade da época passada, na qual participou em apenas 8 jogos, sem marcar qualquer golo, tendo assistido para dois golos.