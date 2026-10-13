Compartilhar Siga GOAL no Google

O risco de rebaixamento persegue o clube

Publicidade

O futuro dos jogadores do Manchester City continua cercado de incertezas, diante do risco de o clube sofrer punições severas após ter sido recentemente condenado por infringir as regras financeiras da Premier League.

O jornal "The Sun" questionou: as estrelas do Manchester City estão prontas para deixar o clube?

O Manchester City foi condenado por cometer 114 infrações às regras financeiras da Premier League. O clube nega qualquer irregularidade e recorreu da decisão.

Surgiram diversos relatos especulando sobre o futuro dos jogadores do Manchester City, caso a condenação do clube seja confirmada e uma punição dura seja aplicada, podendo chegar ao rebaixamento.

Publicidade Publicidade

Segundo o especialista em linguagem corporal Darren Stanton, a situação é frágil, diante de mudanças nas reações dos jogadores.

Tópicos relacionados

Ele afirmou, em declarações reproduzidas pelo jornal inglês: "Jogadores desse nível são como cavalos de corrida puro-sangue; podem ser extremamente instáveis de humor e as circunstâncias podem mudar rapidamente".

E prosseguiu: "Um dos melhores jogadores pode estar totalmente concentrado no time em um dia e, no dia seguinte, ligar para o seu agente dizendo: me tire daqui".

Publicidade

E continuou: "Não acredito que vá demorar muito para que alguém — ou um grupo conspirando — revele sua identidade e nos dê uma ideia do que realmente está acontecendo".

Durante a data Fifa, Ilieman Ndiaye, jogador do City, falou sobre o seu ex-clube, o Marselha, o que indica que a relação entre eles ainda não terminou.

Publicidade

Por outro lado, Erling Haaland, atacante do Manchester City, foi impedido de falar com a imprensa na noite em que a decisão foi divulgada.

Mas, depois da vitória sobre o Liverpool em Anfield, o norueguês disse: "Nestes momentos, trata-se de permanecer forte mentalmente e manter a união. O que podemos fazer é jogar um bom futebol e lutar juntos. Essa é a única coisa que podemos fazer".

Publicidade

"Juntos eles são muito fortes"

Mas Stanton questionou por quanto tempo eles conseguirão manter uma frente unida.

Stanton disse: "Juntos eles são muito fortes, mas será que alguns jogadores dentro do grupo vão começar a apontar o dedo, a desafiar e a impor suas próprias agendas? Estamos lidando com espíritos extremamente sensíveis e de humor instável".

Publicidade

E completou: "Nesse nível, seja com pilotos de Fórmula 1 ou jogadores de futebol da Premier League, tem de haver uma certa dose de autopreservação".

E continuou: "Pertencer a um time é algo bom, mas, no fim das contas, cada indivíduo é responsável por si mesmo em alguns aspectos. Ninguém vai afundar com o navio se sentir que isso o prejudicará".

Publicidade

E questionou novamente: "Eles vão se unir ou a crise servirá como combustível para a falta de união?".

Durante a pausa que durou três semanas, o norueguês Haaland e Rúben Dias, jogador da seleção de Portugal, foram vistos tendo uma conversa bastante reservada após a partida entre suas seleções na Liga das Nações, mas não há como saber se falavam sobre o futuro do clube.

Publicidade

Momento de hesitação para os jogadores do Manchester City

Stanton acredita que os jogadores do Manchester City chegaram a um "momento de hesitação", em que nem mesmo a vitória pode resolver tudo nos bastidores.

Ele disse: "Mesmo que eles ganhem, ainda há muitos mecanismos e peças em movimento nos bastidores. Isso lhes dá uma sensação de união como equipe para trabalharem juntos em busca da vitória, mas acredito que a questão vai muito além disso e não é tão simples quanto apenas vencer".

Publicidade

O Manchester City recebe o Paris Saint-Germain amanhã, quarta-feira, em sua primeira partida em casa desde a divulgação da decisão.

Mas Stanton acredita que há algo mais do que apenas o que acontece no gramado da Liga dos Campeões.

Publicidade

Do ponto de vista de Stanton, os torcedores mais atentos devem procurar mudanças na linguagem corporal habitual dos jogadores do City e observar se ela corresponde ao que eles dizem.

Anfield revela o que estava escondido

Os torcedores do Liverpool promoveram uma onda de protestos nas arquibancadas de Anfield, enquanto o clube escolheu uma playlist musical nos alto-falantes.

Publicidade

A torcida da equipe visitante não recuou e provocou os anfitriões com cânticos de tom bananeiro, dando a entender que eles "sofreram um ataque feroz de trapaceiros".

Mas Stanton acredita que o riso pode esconder uma preocupação maior, e disse: "Passando ao tema do riso das torcidas, isso não significa necessariamente que estão levando o assunto na brincadeira ou ignorando-o".

Publicidade

Coragem falsa

E prosseguiu: "Às vezes as pessoas demonstram uma coragem falsa ao mostrar uma cara corajosa, mas isso não significa que não exista muita ansiedade em um nível bem mais profundo".

E continuou: "Isso vinha sendo esperado há muito tempo, então será interessante ver como a linguagem corporal vai mudar e evoluir. É como um jogo de xadrez: se você move uma peça, qual é o resultado para as peças ao seu redor?".

Publicidade

E completou: "Um time de futebol tem um ecossistema, muito parecido com o sistema de uma floresta tropical. Uma única mudança no nível da direção pode ter um impacto profundo no restante do time, nas torcidas e na percepção da mídia".